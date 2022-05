Ana Rosa Quintana se cuela en ‘Planeta Calleja’ y explica cómo se encuentra en su recuperación del cáncer de mama

Ya han pasado varios meses desde que Ana Rosa Quintana anunció en pleno directo que tendría que retirarse un tiempo de la pequeña pantalla a consecuencia del cáncer de mama que padece. “Afortunadamente está localizado: no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató, de estos compañeros, que también son mi familia”, explicó entonces. A partir de ese momento, y a pesar de que está centrada en su recuperación, la periodista se ha dejado ver varias veces de cara a la opinión pública, y ha aprovechado esas exposiciones para explicar cómo se encuentra.

Ahora, en una nueva entrega de ‘Planeta Calleja’ en la que Joaquín Prat fue el invitado, el presentador llamó desde las Azores a su compañera de programa, y desde el otro lado del teléfono, Ana Rosa Quintana transmitía una vitalidad ejemplar. “Estoy fenomenal”, celebró la periodista. De hecho, aseguró que le daban ganas “todos los días” de volver a su puesto de trabajo en el matinal de Telecinco, después de que Jesús Calleja bromeara con ella y exclamara: “¡Vete a currar ya que tienes más cuento que Calleja!”.

Joaquín Prat y Jesús Calleja en 'Planeta Calleja' mientras hablan con Ana Rosa Quintana FOTO: La Razón Mediaset

Ana Rosa Quintana acaba de pasar por una intervención quirúrgica, y si en su día fueron sus compañeros quienes señalaron ante la opinión pública que la operación había sido un éxito, ahora ha sido ella misma quien ha dado más detalles sobre cómo se encuentra. “Soy bastante optimista y no creo que esto me cambie la vida”, apuntó durante su conversación telefónica con Joaquín Prat, aunque más tarde reflexionó: “Igual me hago mejor persona, pero no lo sé porque eso decimos todos cada año y luego no es así”.

Joaquín Prat y Ana Rosa Quintana tienen una relación muy cercana desde hace muchos años. Fue ella quien le dio una oportunidad en la pequeña pantalla, y el periodista no se lo pensó dos veces a la hora de dejar la radio y dar el salto a la pequeña pantalla. Una decisión que le cambió la vida y por la que siempre estará muy agradecido a su compañera y amiga. “Yo la veo como mi hermana mayor. Es la madrina de mi hijo y hemos cultivado una relación muy especial y estrecha”, señaló en ‘Planeta Calleja’ después de hablar con ella por teléfono.