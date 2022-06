Ana Rosa Quintana retoma su vida pública tras su lucha contra el cáncer de mama

El pasado 2 de noviembre, Ana Rosa Quintana sorprendió a los espectadores de su programa tras anunciar que se retiraba un tiempo de la pequeña pantalla a consecuencia del cáncer de mama que le habían detectado. “Hoy voy a hablar de mí. Normalmente no he faltado a mi cita con vosotros, ni siquiera en pandemia, pero estoy tan agradecida a todos los que me habéis traído aquí durante estos diecisiete años que tengo que compartir con vosotros lo más duro que me ha pasado en la vida”, comenzó diciendo la presentadora, visiblemente emocionada.

Desde aquel día que permanece grabado en la memoria de la audiencia del matinal de Telecinco ha pasado ya más de medio año, y tras un duro tratamiento y una intervención quirúrgica, parece que Ana Rosa Quintana ya está recuperada. Recientemente se dejó ver con una sonrisa de oreja a oreja en la madrileña plaza de toros de Las Ventas, disfrutando junto a su amiga y compañera Cristina Tárrega del ambiente festivo. Ahora, todo apunta a que la periodista está lista para retomar su vida pública, justo donde la dejó antes de retirarse un tiempo para centrarse en su recuperación.

Ana Rosa Quintana y Cristina Tárrega en Las Ventas FOTO: Kiko Huesca EFE

Ana Rosa Quintana ya ha confirmado su asistencia a un evento lleno de VIP’s que tendrá lugar la semana que viene en una de las azoteas más exclusivas del centro de la capital, en el Hotel Plaza España de Madrid. Allí se reunirá con otros rostros conocidos como Gloria Camila Ortega, Sonia Ferrer o Luján Argüelles, en una velada amenizada por la música en directo de Marta Sánchez. La cita marcará el regreso oficial de la veterana presentadora a la vida pública, una muestra de que ha vencido la batalla al cáncer de mama.

Además, se espera que en septiembre, tras sus tradicionales vacaciones de verano, Ana Rosa Quintana por fin se reincorpore al puesto de presentadora del espacio que durante tantos años ha conducido en las mañanas de Telecinco.