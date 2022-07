Los fans de Olga Moreno celebran la laringitis postcovid de Jorge Javier Vázquez

“Quiero contar que he ido al especialista esta tarde, voy a tener que estar como mínimo fuera dos semanas porque tengo una laringitis postcovid que me impide hablar y trabajar. Voy a estar completamente recluido y con reposo absoluto de la voz, los últimos programas me costaba hacerlos y tengo que parar inevitablemente. Estoy bien, pero estoy sufriendo una de las secuelas, la garganta y la voz, no me recupero y es paciencia”. Así anunció Jorge Javier Vázquez en “Sálvame Sandía” que estaría de baja laboral un tiempo hasta recuperarse, y ahora los fans de Olga Moreno celebran su ausencia en televisión.

El nombre de la malagueña ha ocupado los primeros puestos en la lista de tendencias en las redes sociales, y es que muchos de sus seguidores han encontrado en el anuncio de Jorge Javier Vázquez una excusa para no encontrarse con Olga Moreno en el plató de “Supervivientes”. Llegados a este punto, se debe recordar que la ex de Antonio David Flores debe entregar el cheque de 300.000 euros al próximo ganador del concurso, y el de Badalona bromeó hace solo unos días sobre esta situación y el supuesto veto que ella habría impuesto para no encontrarse con él: “Pues dará el cheque por correo”.

Jorge Javier Vázquez en "Sálvame" FOTO: Mediaset

Es por esto que los seguidores de Olga Moreno incluso cuestionan que Jorge Javier Vázquez realmente tenga problemas de salud, unas graves acusaciones que llegan desde las redes sociales. “No, Jorge Javier, no mientas. Te quedas en casita porque es más necesaria la presencia de nuestra gran Olga Moreno en la final de “Supervivientes”, que te mandará un saludo por la televisión”, ha espetado uno de los usuarios de Twitter.

No Jorgeja, no mientas, te quedas en casita porque es más necesaria la presencia de nuestra gran Olga Moreno en la final de SV que te mandara un saludo por la TV 😂 #YoMeRebelo12J https://t.co/ks9YVG6xh3 — Reality Advocate (@beatsbymilove) July 11, 2022

Lo cierto es que, si la ausencia de Jorge Javier solo se prolonga dos semanas, el presentador sí podría estar listo para presentar la final de “Supervivientes”, aunque fue su propia compañera y amiga, María Patiño, quien barajó la posibilidad de que el catalán encadene su baja laboral con sus vacaciones de verano, lo que podría mantenerle alejado de la pequeña pantalla hasta el próximo mes de septiembre.