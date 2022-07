Nueva baja laboral de Jorge Javier en Telecinco tras padecer laringitis postcovid

Este lunes por la tarde, Jorge Javier Vázquez entraba en directo por teléfono en ‘Sálvame Sandía’ para comunicar una inesperada noticia a la audiencia. El presentador, que hace unos días superó el coronavirus y había vuelto a su rutina laboral con aparente normalidad, continúa padeciendo algunas de las secuelas que le ha dejado la covid-19.

“Quiero contar que he ido al especialista esta tarde, voy a tener que estar como mínimo fuera dos semanas porque tengo una laringitis postcovid que me impide hablar y trabajar. Voy a estar completamente recluido y con reposo absoluto de la voz, los últimos programas me costaba hacerlos y tengo que parar inevitablemente. Estoy bien, pero estoy sufriendo una de las secuelas, la garganta y la voz, no me recupero y es paciencia”, ha contado el presentador, apreciándose claramente los problemas en su voz.

Jorge Javier Vázquez estará al frente del programa los jueves y los domingos en Telecinco, y Sandra Barneda, de las entregas de los martes, cuya emisión arrancará antes en Mitele PLUS, antes de continuar en Telecinco y después en Cuatro. Ambos estarán en conexión permanente con Lara Álvarez desde ‘El jardín secreto’. FOTO: La Razón Telecinco

Si los cálculos no fallan, Jorge Javier podría regresar justo para presentar la final de ‘Supervivientes 2022′, cita a la que nunca falla y en la que debería reencontrarse con Olga Moreno, ganadora de la última edición, ya que esta sería la encargada de entregar el cheque con el premio al nuevo ganador.

No obstante, ha sido María Patiño la encargada de barajar la posibilidad de que este una su baja con sus correspondientes vacaciones de verano, por lo que no se descarta que hasta el mes de septiembre no se incorpore oficialmente a su puesto de trabajo.

El catalán también ha querido comunicar la noticia a través de sus redes sociales con el fin de que todos sus seguidores estén informados sobre su estado de salud.

La COVID, esa que no me había llegado hasta ahora, pero me llegó hace unas semanas y llegó fuertecita. Muchos oísteis mi voz: laringitis post COVID. Otras dos semanas fuera de servicio. ¡Nos vemos a la vuelta! — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) July 11, 2022

“La COVID, esa que no me había llegado hasta ahora, pero me llegó hace unas semanas y llegó fuertecita. Muchos oísteis mi voz: laringitis post COVID. Otras dos semanas fuera de servicio. ¡Nos vemos a la vuelta!”, ha escrito el presentador de Mediaset.