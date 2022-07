La conversación de Rocío Jurado con Fidel Albiac y Rocío Carrasco que lo cambió todo

La segunda parte de la serie documental de Rocío Carrasco, “En el nombre de Rocío”, sigue su curso y, aunque no será hasta mañana, viernes 22 de julio, cuando se estrene un nuevo episodio en Mitele Plus, ya se han dado a conocer algunos detalles sobre el contenido del mismo. En un avance emitido en Telecinco, se observa que la heredera universal de la Jurado abordará la relación que su madre tenía con Fidel Albiac, su esposo, siempre cuestionado por buena parte de su familia mediática.

A lo largo del episodio, titulado bajo el nombre “Matar al león”, Rocío Carrasco desvelará una supuesta conversación que, poco antes de morir víctima del cáncer, Rocío Jurado mantuvo con ella y Fidel Albiac. Por lo visto, fue una charla tras la cual cambiaron muchas cosas en la familia, y supuso el comienzo de las tensiones en el clan que se han arrastrado hasta hoy.

Aunque buena parte de la familia mediática no habla precisamente bien de Fidel Albiac e incluso han sugerido que a Rocío Jurado no le gustaba como pareja de su hija, Rocío Carrasco ha señalado en varias ocasiones una versión completamente diferente. La -en ocasiones- colaboradora de “Sálvame” asegura que la cantante estaba encantada con su yerno, hasta el punto de que su ilusión era que la pareja se casara antes de que falleciera.

“Mi madre estaba muy débil pero muy feliz. Nos llamó a los dos. Se quedó mirándome a mí y cogiendo la mano a Fidel, me dijo: ‘Rocío, tú no te pensarás que yo me voy a morir sin dejarte casada con este, ¿verdad? En ese momento se me saltaron las lágrimas porque ahí ya sabía o intuía lo que iba a pasar... Nos dijo: ‘mañana os casáis aquí, llamo al padre Ángel y estamos José, Fidel, tú y yo y nadie más, y ya me voy tranquila’”, recordó Rocío Carrasco en la primera parte de su serie documental, “Contar la verdad para seguir viva”.