La venganza de Rocío Carrasco continúa: ‘golpea’ a su familia mediática y pone de nuevo en el foco a Rocío Flores

Llegó el día más esperado para los seguidores de Rocío Carrasco. Este jueves por fin se han estrenado en Mitele PLUS los dos primeros episodios de la segunda parte de su docuserie, ‘En el nombre de Rocío’. Una entrega que, a diferencia de la primera, en la que puso el foco en destruir la imagen pública de Antonio David y de paso la de su propia hija, pone todas sus fuerzas en destapar las malas praxis de su familia mediática para con Rocío Jurado, tanto cuando la artista vivía como después de su fallecimiento.

👤 Rocío Carrasco toma la palabra en su nombre, dispuesta a contar lo que nadie se había atrevido a decir hasta el momento 💥



Estreno de las dos primeras entregas de la esperada docuserie, #EnElNombreDeRocío, en 𝗺𝗶𝘁𝗲𝗹𝗲 𝗣𝗟𝗨𝗦 📺➕https://t.co/hqo8dt7U4L pic.twitter.com/w0KWjZllg2 — mitele plus (@miteleplus) June 16, 2022

Carrasco venía anunciando que mostraría las pruebas que dejarían en muy mal lugar a los Mohedano y a José Ortega Cano, a los que acusa de haber sido cómplices de una situación injusta respecto a ella y a la artista chipionera. También aseguró que desvelaría el testamento de su madre que habría encontrado en un cajón poco después de esta fallecer. No lo ha hecho, al menos por el momento, quizá para evitar una posible nueva demanda por parte de Gloria Camila. “Ahora me siento fuerte, he perdido el temor, he perdido la prudencia mal entendida. He ganado muchas otras cosas. Esta la continuación de un proceso que comienza con la primera temporada y es la prolongación y es el continuar de ese proceso de sanación y de contar la verdad. La justicia es reparadora, la mayoría de las veces”, desliza en este episodio.

“Han hablado cosas que no son ciertas. Voy a hablar en el nombre de Rocío y en el nombre de Pedro Carrasco, que ha habido gente que ha hablado en el nombre de mi padre no contando la verdad”, asegura. Este último es un mensaje dirigido a la que fuese pareja de su padre, Raquel Mosquera, con la que no tiene ninguna relación. Además, lanza varias advertencias a toda su familia mediática, muchas de estas teniendo como objetivo directo a su tío, Amador Mohedano, sobre el que dice que estuvo filtrando mucha información a los medios de comunicación cuando trabajó con ‘la más grande’.

Rocío Carrasco en el avance de su serie documental FOTO: La Razón Mediaset

Además, ha vuelto a poner el foco en su hija Rocío Flores, en Gloria Camila, Rosa Benito o Ana María Aldón, asegurando que todas ellas deberían estar agradecidas ya que, gracias a la figura de Rocío Jurado y todo lo que ello conlleva “tienen trabajo en televisión”. Incluso se ha acordado de nuevo de Antonio David, al que sigue calificando como ‘el ser’: “No sé hasta que punto el ser está alejado de la televisión porque estando todos esos (su familia), está él en la televisión. Tienen un fin común que es hundirme y hacerme daño”. De hecho, la mujer de Fidel Albiac califica a todos ellos de ser “una jauría” y cuya prioridad ha sido y es tan solo el beneficio económico.

Rocío Flores, Gloria Camila, Rosa Benito, Raquel Mosquera y Ana María Aldón FOTO: Mediaset

“Son como son y quieren más. Son hipócritas. Y porque son malas personas. Eso sirve hasta que llegue el día en que se emita y seguir creando esa imagen: ahora soy una hija que va a dañar la imagen de su madre... Mi madre se callaba demasiadas cosas, ella pensaba que tenía que callárselas. Yo me he callado muchísimo, pero ya no me callo más porque te calles o no, te van a seguir dando palos”, concluye.