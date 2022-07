Ana María Aldón: crónica de una separación anunciada

La crisis existe. La situación matrimonial entre Ana María Aldón y José Ortega Cano pasa por momentos tan delicados y tan intensos a la vez que por eso este reportaje se titula «Crónica de una separación anunciada». Porque mucho tiene que mejorar esta unión para que las cosas se reconduzcan y marchen de nuevo por el buen camino.

La sanluqueña lleva semanas meditando los pros y los contras de una unión que parece irse a pique. Lo ha dicho claro: «Me estoy recuperando y ya veremos qué pasa cuando me encuentre bien», dejando en ambigua una decisión que suena a ruptura. Aunque ninguno de los dos reconoce la separación, un familiar del torero, según Kiko Hernández, «me ha contado que la separación es un hecho, no están juntos desde hace semanas». Pero Ortega desmiente rotundamente esa información: «Es mentira, ni hay crisis ni nada, me llevo fantásticamente bien con mi mujer. Ahora estoy en Madrid por motivos de trabajo, y ella, de vacaciones con nuestro hijo en Costa Ballena, pero pronto estaremos juntos».

Ana María Aldón y Ortega Cano en una imagen reciente FOTO: Gtres

Juntos pero no revueltos. Hacen lo imposible para no coincidir, ni se les ve compartiendo paseos con su hijo, ni dan muestras de que exista la unidad que pregona el diestro.

Aún así, Carmen Aldón, hermana de Ana, manifiesta que «mi cuñado y mi hermana no piensan separarse. Ana no me ha dicho nada al respecto. Se quieren mucho». Otro familiar de la diseñadora, uno de sus primos, desvela que «Ana está muy deprimida y necesita aislarse de todos».

Dicen que acude a la consulta de un profesional, pero Carmen Borrego revela, no sabemos si refiriéndose a ese psicólogo o a una persona que lleva los destinos profesionales de la protagonista de esta historia, que «no se encuentra en buenas manos, y se lo digo con todo el cariño del mundo».

Malos modos y nervioso

Y si ella lo pasa mal y le cuesta poner en orden sus ideas, a su marido le ha cambiado para mal el carácter. Las pocas veces que contesta a los reporteros lo hace con malos modos, airado y muy nervioso. Digan lo que digan, algo falla en ese matrimonio. Una fuente cercana a la familia de Aldón insiste en que «lo que más le duele a Ana María es que las personas que rodean a su pareja la traten con desprecio, y ahí íncluyo a Gloria Camila y a Marina, la mujer que trabaja en casa de Ortega. Las dos se han dedicado a encizañar todo lo que han podido, a hacer daño a este matrimonio en el que José no ha sabido poner a cada una en su sitio. Si tanto quiere a su mujer que dé la cara por ella y no permita los desprecios. Y si Ana acaba separándose, en Sanlúcar la recibiremos con los brazos abiertos».

Ortega Cano y Ana María Aldón en una imagen de archivo FOTO: Gtres

Al torero le duele que Ana se dedique a revelar en televisión detalles íntimos de su matrimonio, incluyendo ese «hace más de un mes que no hacemos el amor». Sabemos que ha vuelto a insistir a su pareja para que no regrese a la televisión después del verano, y nos referimos a una presunta oferta para que ser colaboradora de «Sálvame», un programa del que Ortega reconoce que «son todos mis enemigos». De suceder esto, seguro que no habría un retorno positivo a la armonía matrimonial.

El Museo Ortega Cano, clave en la reconciliación

Si Ortega no miente y es cierta su fantástica relación con su esposa, lo lógico es que ésta se presente para arropar a su marido el próximo 28 de agosto, cuando en San Sebastián de los Reyes se inaugure el museo homenaje a José Ortega Cano. Pero ese día coincidiría con los hermanos, la hija y la empleada con la que no se habla. ¿Darán su brazo a torcer las dos partes para ofrecer una imagen de reconciliación? Eso es lo que más desea el homenajeado. Y se rumorea que ya ha hablado con los unos y los otros para llegar a una entente cordial entre todos los implicados en tanto desafuero familiar. Por el momento, Conchi, la «hermanísima» de José, está empezando a cambiar su discurso sobre Aldón. De ser demasiado «agresiva» a pedir que «la armonía debe reinar en una familia». A buenas horas... aunque nunca es tarde.