Ana María Aldón confiesa que ha pensado en quitarse la vida

Por fin Ana María Aldón ha roto su silencio después de unas semanas de desaparición mediática. La colaboradora de ‘Viva la vida’ tocó fondo y decidió poner tierra de por medio unos días para reflexionar sobre su vida, su situación sentimental y su matrimonio. Después de dejar de asistir a su puesto de trabajo sin ninguna explicación, la andaluza se ha vuelto a sentar en un plató de televisión para dar la versión de sus hechos y relatar cómo se encuentra en estos duros momentos.

La mujer de Ortega Cano ha sido muy sincera con Toñi Moreno y, cuando la presentadora le ha preguntado sobre si había pensado en quitarse la vida recientemente, la andaluza ha dicho que si. “He tocado fondo”, aseguraba Ana María Aldón. Ante la insistencia de la presentadora sobre su situación, la diseñadora ha asegurado que sigue al pie del cañón por su hijo. “Mi niño me necesita mucho. Tiene nueve años y no se merece que su madre le abandone. Tengo que seguir luchando aunque no te guste la vida que tengas. Quiero seguir viviendo y recuperar las ganas de vivir”.

Ana María Aldón y Gloria Camila FOTO: GJN GTRES

Ana María Aldón y Ortega Cano está pasando por uno de sus peores momentos. Después de 10 años juntos, la exposición pública y todos los conflictos familiares han hecho mella en su relación. Ana María Aldón dio un golpe en la mesa con la última aparición pública de Ortega Cano en ‘Ya son las ocho’ y decidió alejarse una temporada de su marido y de la vida pública, refugiándose junto a su hija mayor Gemma. “Hay situaciones que se podían evitar, pero no se evitan. Cuando se pasan ciertos límites hay que retirarse. Eso es lo que he hecho yo. También reflexionar. He reflexionado poco porque la tristeza me bloquea, confesaba la diseñadora. Ahora, su único propósito es recuperarse y volver a ser la de siempre: “Yo qué sé lo que voy a hacer. Primero recuperarme, luego lo que venga”.

Además, también hablado de su relación con Gloria Camila. La hija de su marido y ella también han mantenido un conflicto televisado y a la diseñadora le ha dolido mucho que su marido no la haya priorizado en ciertos momentos: “Arreglar la situación con ella es difícil porque no todo se sabe. No me puede tirar el órdago a mí. No soy yo sola. Hay cosas que no y ya está”.