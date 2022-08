Adriana Abenia: “Con la Reina Letizia ahora coincido en Mango”

El espacio de esta página es el que es y lo que vaya a decir yo de ella es mucho mejor si lo leen ustedes de sus propios labios, que se basta y se sobra para autodefinirse y que tiene mucha gracia, la jodía. Por cierto, la adoro mazo. Con ustedes, el sol del Mundo Brasero y la versión más bella del TomTom en Madrid con «Callejeando», de Telemadrid, Adriana Abenia.

Lo de trabajar los fines de semana y llevar la sonrisa puesta, eso, ¿cómo se lleva?

Me siento médico de urgencias… Si no fuera porque procuro llevar yo misma a mi hija todos los días al cole, no sabría en qué día vivo. Mi trabajo no entiende de fechas de guardar ni de festivos.

Está a un telediario de convertirse en una gran dama de la TV. ¿Eso es ser como una diva de la canción pero con teleprónter?

Teleprónter cuando toca, también me encanta improvisar. Sin embargo, cada vez me resulta más cómodo que otros piensen por mí. Con la edad, una aprende a economizar y a delegar.

Por cierto, ¿qué fue de su relación con la Reina Letizia? ¿Han quedado para tomar unas tortitas en vips?

Ahora coincidimos en Mango. Las dos compramos vestidos de 50 euros.

Adriana Abenia FOTO: Instagram Instagram

¿Para ser una periodista/reportera de raza hay que ser una outsider, una kamikaze o una sinvergüenza?

Creo que es importante restarle importancia a una posible mala respuesta y tener la certeza de que vas a poder tumbar al entrevistado con inteligencia y respeto, si se diera el caso.

¿La política/la cultura/el periodismo serían distintas si se le echaran más ovarios que huev*?

Con más ovarios, la vida es mejor.

Dígame el nombre de un político/a que, aunque jamás votaría, físicamente le encuentra un puntito...

La política no me resulta atractiva en absoluto.

Dicen que Marilyn Monroe, la pobre, pensaba que era invisible hasta que le salieron las tetas, ¿usted cuando se dio cuenta de que la tomaban en serio?

Antes de ponérmelas… En Instagram, me siguen muchas más mujeres que hombres, y no creo que les interesen mucho mis tetas, más allá del nombre del cirujano que me las ha puesto. Por cierto, Iván Mañero.

¿No es un trabajo ímprobo ser graciosa, simpática, ocurrente, mona, divertida...?

Si lo eres de verdad, no cuesta.

No me diga que, a veces, no le motiva ser una siesa…

Para nada, hay demasiadas.

Adriana Abenia posa en bikini bajo la nieve. FOTO: @adrianaa

Mmmmm… ¿A usted le duele la cara de ser tan guapa?

A mí ahora me duele mucho la cara, concretamente la nariz. El pasado viernes se me cayó un panel en ella y me ha salido caballete (espero que temporal), incluso las gafas de sol me molestan.

Cuénteme su secreto y por favor, obvie «beber mucha agua» o «dormir 8 horas».

Conste que ambas cosas las hago, pero sinceramente creo que el no haber fumado nunca, darme protección solar a diario, no comer fritos ni procesados o no guardarme las cosas dentro, esas que se hacen bola, ha sido clave… y que soy celíaca y no tengo tiroides… Pero me mantengo en mi peso gracias a mi Eutirox de 112.

Encabeza siempre la lista de las mujeres más deseadas del país, ¿usted cómo llevaba ese sambenito?

Me basta con gustarme yo misma delante de un espejo.

¿Se puede ser sexy sin interrupción?

Acabo de oscurecerme el pelo y mi hija me dijo anoche que tenía el pelo negro como las brujas de los cuentos... Se te baja el pavo pronto con afirmaciones como ésta.

Por cierto, no sé si sabe que está hablando con una ex gorda…

Si te vienes de vacaciones conmigo volverías a serlo, tengo una lista de restaurantes imperdibles que harían que se te saltasen las lágrimas de los ojos.

¿Un saludito para Tania Llasera?

No quisiera yo que el titular fuera este. Para mí está todo olvidado.