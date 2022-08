Jorge Fernández, el rey de las mañanas de la televisión que nunca quiso ser presentador

Jorge Fernández es uno de los rostros más deseados y queridos de la pequeña pantalla. El presentador de ‘La ruleta de la suerte’ cumple hoy 50 años, llegando al medio siglo mejor en forma que nunca. Apasionado del deporte y defensor de la vida saludable, es un deportista excepcional y, siempre que puede, dedica su tiempo libre a cultivar su cuerpo y su mente. Surf, senderismo... ningún deporte se le resiste a uno de los pocos hombres que ha ganado el concurso de ‘Míster España’ dos años seguidos consecutivos.

Saltó a la fama tras alzarse con el título de más guapo de España en 1999. Sus planes nunca fueron los de ser modelo y famoso pero el destino decidió que lo fuese. Aunque nació en Alicante, su tierra es el País Vasco. Su infancia estuvo marcada por ETA. El presentador vivía en Mondragón y, en ese momento la localidad estaba atravesando por una época muy convulsa por el terrorismo. “Era un pueblo muy ‘borroka’, pero yo siempre he estado al margen de la política. Explotaron dos bombas debajo de mi casa. Los cristales de la ventana cayeron encima mío. Yo vivía en el quinto. La segunda bomba que escuché les explotó a los etarras. Murieron cuatro. Y vi cosas que un niño no debería ver, pero no tengo ningún trauma. A veces me da rabia cuando oigo a políticos de mi edad hablar de aquella época sin haberla vivido, porque ellos no estaban aquí en los pueblos, y oírles usar el terrorismo para ganar votos, me parece muy mal”, declaró en una entrevista.

Aunque comenzó a estudiar una ingeniería, a los 5 meses la abandonó para matricularse en INEF. Tenía muy claro que quería dedicar su vida al deporte y se licenció en Educación Física. Y, a pesar de haber acabado siendo uno de los presentadores más famosos de la televisión, el deporte se ha convertido en su filosofía de vida. Su carrera en el mundo del modelaje comenzó porque una amiga le animó a meterse a una agencia y, tras ganar Míster Euskadi, se alzó con el premio de Míster España, aunque no era su intención dedicarse a ello. “Y yo eso de pasearme en calzoncillos y que me pongan nota, como que no. Acepté porque me dijeron que tenía bastantes posibilidades de ganar y pensé que sería una buena plataforma. Y de hecho lo ha sido. No quería ser presentador, porque cuando salí en Mister España hacía muchos bolos y me ponía tan nervioso al presentar que todo lo hacía muy mal”, confesaba a Susanna Griso en una ocasión.

Más allá del trabajo y de su profesión, Jorge Fernández es un padre excepcional. Su vida sentimental también es un misterio para todo el mundo y, aunque siempre ha sido muy reservado, en alguna ocasión ha hablado sobre su pasado amoroso. “Me han dicho que ‘no’ muchas veces, pero no tengo ningún problema por estar solo. Siempre he estado solo hasta los 28 años que me casé, no he tenido novias, luego me separé y no he estado con nadie”, confesaba sobre su vida personal. Nunca se le ha conocido ninguna otra pareja aunque siempre ha habido rumores y especulaciones sobre sus amoríos, ya que es una de las figuras mediáticas que más interés despierta en el mundo del corazón. Lo que si ha confesado es que, en todos los años que lleva presentado ‘La ruleta de la suerte’, solo ha tenido un desliz con una concursante.

Jorge Fernández alcanza la madurez habiendo conseguido todas sus metas personales y profesionales. El presentador ha encontrado la paz interior y el equilibrio, cultivando su faceta más espiritual gracias a la meditación. Como dice el el dicho, ‘cuerpo sano, mente sana’ y, sin duda, el míster es un claro ejemplo de esta verdad universal, manteniéndose a los 50 años en el top de hombres más deseados del panorama nacional.