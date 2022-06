Jorge Fernández recuerda su mayor calvario: «Forzaba la sonrisa y decía ‘bienvenidos a La Ruleta’»

Aunque ya lo desveló en 2020, ahora en una entrevista a Men´s Health, el presentador de Antena 3 Jorge Fernández ha desvelado su momento de salud más delicado. Duró tres años de agonía en los que nadie sabía diagnosticar que padecía exactamente. Finalmente, por cuenta propia, descubrió que estaba sufriendo una repentina subida de mercurio en sangre y la picadura de una garrapata que le derivó en la enfermedad de Lyme.

«Empecé a estudiar fisiología, medicina, enfermedades relacionadas con el sistema inmune... y te das cuenta de que todo tiene que ver», reconoce ahora Jorge. Pero los síntomas hablaban por sí solos: «Se me puso fatal el estómago, tuve muchas hinchazones. Cada día me encontraba peor. Tres años es mucho tiempo viéndote mal, cada vez peor, sin que nadie dé con la tecla, sin que nadie sepa lo que tienes. No podía ni levantar un vaso. Me dolía todo. Mi cuerpo rechazaba hasta el agua. No podía verme en el espejo. Sentía un rechazo hacia mí mismo brutal».

«Le decía con lágrimas en los ojos ‘cógeme más la camisa por aquí, joder, que he vuelto a adelgazar...’»

Hoy, años después, reconoce que lo más sensato habría sido para de presentar el programa y concentrarse plenamente en su recuperación, «pero soy muy cabezón», admite. «Fue una época durísima. ¡Cuántas lágrimas he soltado antes de salir a grabar! Tenía que haberme retirado del programa porque estaba fatal, pero soy muy cabezón. Esto no lo sabe nadie, pero muchos días en el camerino, dos minutos antes de salir a grabar, me miraba al espejo, llamaba a la sastra y le decía con lágrimas en los ojos ‘cógeme un poquito más la camisa por aquí, joder, que he vuelto a adelgazar...’, y luego salía como podía, entraba a plató forzando la sonrisa y... ¡Bienvenidos a La Ruleta!’»