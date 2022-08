El terrible drama personal de Denia Apolinar

Convaleciente, sin trabajo y con problemas económicos. Denia Apolinar, la ex “amiga” del cantante Francisco, ha sido operada de cinco miomas uterinos y vive circunstancias personales durísimas. La convalecencia le ha obligado a cerrar su bar y pasa por muy malos momentos. Además, nos cuenta que “Francisco sigue sin pagar la pensión a nuestra hija Naomi y no sé cómo vamos a hacer frente a sus estudios cuando vuelva a clase en septiembre. La situación es muy difícil. Me operaron y me estoy intentando recuperar poco a poco. Unos días estoy mejor y otros peor, a ver cómo termina todo esto. Porque fue una intervención muy delicada. Dentro de un par de semanas me tendrán que hacer unas pruebas para ver cómo está lo que me ‘tocaron’ en quirófano”.

Denia aclara también que en esa intervención “afectaron una parte que no entraba en la operación y hay una complicación. Y estoy muy preocupada. Además, aunque le ganamos el último juicio a Francisco, y debe pagar la pensión a nuestra hija Naomi, no lo está haciendo. El agravante es que tuve que cerrar mi bar, porque en mi estado no puedo hacerme cargo del negocio”.

En un principio, los médicos pensaban que Denia solamente tenía un pequeño mioma, “pero me hicieron una serie de pruebas y descubrieron que había cinco. El mundo se me cayó encima. Además, tenía una anemia muy mala, y también se me estranguló una hernia y me operaron otra vez.”

Finalmente, “me quitaron la matriz y los ovarios, estuve muy mal, con aparatos y catéter, pensaba que me iba a quedar ahí, una mejoría permitió que pudieron darme el alta, y ahora me recupero en casa, agarrada a Dios y a mi fe. No puedo hacer esfuerzos, necesito reposo y tranquilidad, lo importante es que soy una mujer con mucha fortaleza, muy guerrera, muy “echada palante”, saldré de esto como sea”.