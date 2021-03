Francisco, sobre la madre de su hija: «Esa mujer solo busca dinero»

La guerra mediática entre el cantante Francisco y la dominicana Denia Apolinar se recrudece hasta límites insospechados. Unos presuntos mensajes xenófobos del valenciano contra esta mujer de raza negra, desvelados por la propia Denia en el programa «Sálvame», llevan el enfrentamiento de las dos partes a una polémica que no conoce un final.

Apolinar inició una demanda de paternidad contra el artista en 2001, alegando que el padre de su hija, Naomi, que entonces tenía un año, era Francisco. Y la justicia dictaminó en 2008 a favor de Denia. Pero el cantante se ha negado sistemáticamente a reconocerla. Desde entonces, el cruce de acusaciones entre ambos no ha cesado, llegando hace unos días al sumun de los despropósitos.

Insultos xenófobos

Denia mostraba en su whatsapp una larga lista de mensajes racistas que «me ha estado mandando ese hombre hasta 2016. Entre otros insultos me decía que si soy ’'del planeta de los simios”, o “váyase usted y su hija al conguito”. Francisco, al final, me bloqueó, y me puse en contacto con Paca, su esposa, para que cesaran esas faltas de respeto», cuenta.

Naomi Apolinar

Francisco insiste en que «no conozco a esa señora, ni la he visto en la vida. Acepté lo que la justicia sentenció en su día, sí, pero esa mujer lo único que busca no es un padre, sino dinero y salir en televisión».

Insisto en que me dé una explicación, si realmente los mensajes son suyos, y me contesta que «he puesto el asunto en manos de mi abogado, me ha pedido que no hable, lo siento. Cuídate. Eso sí, mi letrado está al tanto de todo lo que se diga sobre mí, tú ya me conoces bien, insisto, no me dejan hablar. Abrazos».

A los pocos minutos es su esposa la que me escribe: «Entiende a Francisco. No puede hablar».

Denia sí habla para LA RAZÓN sin reparos, y asegura que «voy a acudir otra vez a los tribunales para que Francisco pague la pensión que le impuso el juez para nuestra hija. En relación a los insultos racistas, si no los he sacado antes a la luz era para que Naomi no se enterara de tanta desvergüenza, pero un día cogió mi móvil y vio los mensajes, esos insultos tan asquerosos, y no puede decir que no son suyos, tengo audios y frases escritas desde su móvil. No me invento nada. Y ya está bien de aguantar... La misma Paca sabe perfectamente que Naomi es hija de su marido».

–¿No ha podido llegar a un acuerdo con él antes que volver a los juzgados?

–No... Sí llegamos al acuerdo hace años de que yo retirara la demanda que le puse a cambio de que pasaran la pensión a Naomi. Pero no cumplieron lo pactado. Es más, hasta me bloquearon... Mucho mejor se portó la madre de ese hombre conmigo y con mi hija, qué pena que ya haya fallecido, porque realmente era una gran mujer, una persona extraordinaria».

Denia y su hija, Naomi, llevaban unos meses distanciadas por ciertas discrepancias, pero hoy, añade la primera, «estamos mejor que nunca. Hablamos y todo está muy bien entre nosotras. Mire, yo doy la vida por mi hija. Me sentía fatal al recordar tantos insultos racistas de Francisco, y ella es mi mayor apoyo. Esta guerra contra su padre la vamos a ganar las dos. Ese señor no tiene humildad y nosotras, sí. Me he sentido fatal, es muy duro que te llamen gorila, que te comparen con un animal, que te desprecien de esa forma. Es un cínico, un maleducado... y yo tengo mucha dignidad», nos afirma rotunda Apolinar.

El conflicto se ha trasladado a las redes sociales y las críticas a los presuntos mensajes del artista son unánimes. Por ejemplo, @MaryGH2 opina que «gente como Francisco no debería pisar nunca más una televisión ni dar un concierto», y @Cara_rosa lanza palabras demoledoras: «Ese tipo es un pobre desgraciado, un machista homófobo al que no debería aguantar ni su mujer».

La víctima más colateral de esta triste historia es la misma Naomi, que se cuestiona si «mi padre no me acepta por mi color de piel. Y me avergüenza pensar que haga ese tipo de comentarios racistas contra mi madre. Eso me duele muchísimo. Ya no es el hecho de que no se quiera hacer las pruebas de ADN, pero creo que tendría que someterse a ellas de una vez por todas y así saldríamos de dudas», asegura.

Ironías de la vida, Naomi quiere dedicarse a la música como profesional, siguiendo los pasos de su padre, aunque su estilo es más marchoso.