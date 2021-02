La hija “secreta” del cantante Francisco cumple 20 años ignorada por su padre

Naomi Fernandez Apolinar fue declarada judicialmente hija biológica del cantante Francisco en 2008, al no someterse el artista a las pruebas de paternidad. Han pasado más de doce años y, casualidades de la vida, padre e hija celebran hoy, cinco de febrero, sus cumpleaños. Francisco, los sesenta y dos, y Naomi veinte. No habrá fiesta familiar, cada uno por su lado, sin mantener el menor contacto y con la amenaza de la chica de demandar a su padre porque , según ella, no le pasa la pensión de alimentos.

Denia Apolinar, madre de la veinteañera, tampoco estará con su hija en este día tan especial, ciertas desavenencias las mantienen separadas desde hace un tiempo. Y Naomi ha llegado a acusar a su progenitora de haber sido la culpable de no poder verse cara a cara con su padre, algo que Denia niega rotundamente.