Las románticas vacaciones de Paz Padilla y su novio en Turquía

La relación de Paz Padilla y su novio, Fran Medina, va viento en popa a toda vela. La presentadora ha estado disfrutando de unos días de desconexión en Turquía junto a su nueva ilusión, alejados del foco mediático. Desde que salieron las imágenes de la pareja y se confirmó su romance, lo cierto es que la gaditana ha intentado, por todos los medios, pasar lo más desapercibida posible. Por eso, ha hecho las maletas y ha puesto tierra de por medio para pasar unos románticos días con el fotógrafo lejos de la prensa.

Aunque no se esconden, intentan pasar lo más desapercibidos posible. Como ya se ha dicho en más de una ocasión, Fran Medina no ha llevado muy bien la exposición mediática y, desde que salió a la luz su el noviazgo, ha intentado ocultarse de todas las maneras posibles. Paz Padilla, desde el primer momento, ha querido protegerlo y respetar su anonimato y privacidad.

Había muchas incógnitas sobre cuál iba a ser el destino elegido por la pareja para disfrutar de unos días de relajación este verano y algunos medios apuntaron que Paz Padilla y Fran Medina iban a refugiarse unos días en la casa rural de la presentadora en Cataluña. Finalmente, han volado junto a unos amigos a Estambul, donde han sido pillados en actitud muy romántica, sin esconderse de los ojos ajenos. El novio de la presentadora, según detalla ‘Semana’, no ha parado de fotografiar a la gaditana todo el rato, inmortalizando todos los especiales momentos de su primer verano enamorados.

Paz Padilla ha vuelto a recuperar la ilusión tras perder a su marido hace dos años a causa de un tumor cerebral. La presentadora, que se convirtió en un grandísimo ejemplo de superación, se ha vuelto a enamorar y comparte con Fran Medina su día a día. Como cualquier otra pareja, salen a cenar y hacen planes con sus amigos. Aunque no se esconden, la gaditana aún no se ha pronunciado sobre su noviazgo y no ha confirmado ni desmentido su relación. Tras unos meses muy convulsos, Paz Padilla está pasando por un momento profesional y personal muy dulce y la vida le está sonriendo de nuevo.