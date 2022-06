Estas son las claves del posible regreso de Paz Padilla a ‘Sálvame’

El pasado mes de marzo, Mediaset anunció a través de un comunicado que Paz Padilla había sido despedida “por el incumplimiento de su obligación como presentadora, al haber abandonado el programa ‘Sálvame’ una hora y media antes de su finalización el pasado 20 de enero”. Se hacía referencia al agitado encontronazo que la gaditana protagonizó aquella tarde con Belén Esteban, a tenor de sus polémicas declaraciones sobre las vacunas contra el coronavirus, y que llevó a la actriz a marcharse furiosa del plató.

Paz Padilla y Belén Esteban durante su tenso enfrentamiento en 'Sálvame' FOTO: Mediaset

Poco después, se conoció que Paz Padilla había llevado el asunto a los tribunales al considerar que se le había despedido de forma injusta. Su cita con Mediaset en sede judicial estaba prevista para el pasado 10 de junio, pero finalmente llegó a un acuerdo con el grupo audiovisual, que aceptó readmitirla, tal y como se informó a través de un nuevo comunicado:

“Mediaset España ha acordado con Paz Padilla retomar su relación contractual, exactamente en los mismos términos en los que estaba dicho contrato que le unía a la compañía.

La incorporación de la actriz y presentadora no se producirá de manera inmediata, sino al finalizar una serie de compromisos profesionales adquiridos en estos últimos meses”.

Mediaset España y Paz Padilla retoman su contrato https://t.co/GhmnYlfO0D — Mediaset España (@mediasetcom) June 10, 2022

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la cuestión ahora se centra en qué condiciones se producirá el regreso de Paz Padilla a la empresa en la que ha trabajado durante décadas. En el comunicado se hace hincapié en que su vuelta se llevará a cabo “exactamente en los mismos términos en los que estaba” antes de ser despedida, pero esto no implica que tenga que seguir vinculada a los programas en los que trabajaba.

En un contrato de cadena similar al que Paz Padilla mantenía con Mediaset se incluyen aspectos como la duración del mismo o la cuantía que percibirá el empleado, pero no se especifican los títulos en los que trabajará. Así las cosas, y atendiendo al desagradable final de la presentadora en ‘Sálvame’, todo apunta a que la cómica no volverá a ponerse al frente del programa. De hecho, ella misma explicó recientemente que no era del todo feliz en ese plató. “Aunque he trabajado siempre en un programa del mundo del corazón, no me ha interesado nunca la vida de la gente. Yo era un soldado. Hacía lo que me tocaba y si al día siguiente me ponían en otro programa, pues aprendería”, señaló en ‘Cinco tenedores’.

Lo más probable es que la cadena le confíe nuevos proyectos, que ni siquiera tienen que aparecer en la parrilla de Telecinco, sino que también podrían emitirse en los otros canales del grupo, como Cuatro o Divinity.

Paz Padilla, en una de sus últimas tardes en 'Sálvame' FOTO: Mediaset

También cabe la posibilidad de que Paz Padilla retome su papel de Chusa en la serie de comedia de ‘La que se avecina’, uno de los roles más queridos por los fanáticos de la ficción.