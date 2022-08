Paz Padilla, desolada

Paz Padilla disfruta de unos días de descanso en Cádiz, junto a su hija, Anna Ferrer. La presentadora ha aprovechado su paso por Zahara de los Atunes para acudir al cementerio en el que reposa su marido, Antonio Vidal. Dos años después de su muerte, Padilla encuentra consuelo allí, donde también está enterrada su madre Lola, a quien ella adoraba.

La revista Semana muestra las imágenes de la presentadora, desolada, al abandonar el camposanto. Aunque Paz ha rehecho su vida, junto al fotógrafo Fran Medina, eso no quita que siga recordando con inmenso amor a Antonio. Padilla siempre se ha refugiado en el humor, de hecho publicó el libro “El humor de mi vida”, en el que relató el durísimo proceso que vivió junto a su marido durante su enfermedad y que poco después llevó a los teatros.

Además, creó una firma de ropa junto a su hija, la influencer Anna Ferrer con la que ha recorrida toda España presentando su ropa por diferentes mercadillos.

Paz Padilla ha llevado con absoluta discreción su relación con Fran Medina, tanto que su historia de amor comenzó en septiembre del pasado año, pero no ha salido a la luz hasta 10 meses después. Ahora los dos están felices, aunque eso no quita que necesite visitar al que fue su gran amor, Antonio Vidal, de vez en cuando. Le sigue teniendo presente y jamás ha renegado de todo lo bonito que sintió junto a él: «Cada día lo echo de menos. Cada día pienso en él, cada día me levanto y le doy las gracias. Yo eso lo voy a sentir así siempre».