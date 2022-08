Carlos Lozano, sobre su orientación sexual: “Solo me interesan las mujeres”

El presentador Carlos Lozano se ha sometido al polígrafo para expresar lo que realmente por sus compañeros de trabajo en el plató de”Sálvame” al que volvió a principios de julio. Además habló también de su relación con su exmujer Mónica Hoyos, con la que no hace mucho se reencontró para celebrar la puesta de largo de su hija Luna. Atrás han quedado las disputas en televisión entre Carlos y la actriz. Ahora mantienen una relación cordial.

Ante el polígrafo, el presentador confesó sentirse atraído sexualmente por dos de las colaboradoras: Belén Rodríguez y María Patiño. Además, el polígrafo dictaminó que había tenido relaciones sexuales con diseñadores o directores a cambio de algún proyecto laboral. Una resolución que él negó tajantemente: «No, además es un no rotundo. Yo no me vendo y menos para conseguir trabajo». Dejando claro que, en contra de lo que aseveró Conchita, no ha mantenido sexo a cambio de trabajo y que solo le interesan las mujeres.