El polémico polígrafo de Carlos Lozano y sus intimidades sexuales

Anoche Carlos Lozano fue uno de los protagonistas del ‘Deluxe’. El presentador de ‘Sálvame Sandía’ ha sorprendido a todos con sus confesiones más íntimas y ha dejado a todos con la boca abierta. Desde que ha vuelto a la palestra mediática su intimidad está otra vez en el punto de mira y ha expresado en más de una ocasión que le gustaría volver a encontrar el amor. Incluso desde el mismo programa hicieron un casting para encontrarle pareja y que tuviera una cita aunque, finalmente, no llegó a buen puerto.

En esta última ocasión, el presentador se ha sometido a la máquina de Conchita y ha confesado algunas de sus intimidades sexuales. En una de las cuestiones, se desveló que había mantenido relaciones sexuales con hombres por trabajo. La pregunta de polígrafo fue muy directa: “¿Has tenido sexo con diseñadores o directores para conseguir trabajo?”. Él respondió que no y la máquina destapó que mentía. Carlos Lozano, tras esto, negó rotundamente esto y aseguró que la máquina mentía y no él. Aún así, cambió rápido de tema y no profundizó en ningún detalle más.

De lo que si habló sin pelos en la lengua fue de su atracción sexual hacia algunas de sus compañeras. Carlos Lozano volvió a mentir cuando le preguntaron sobre si tendría una noche de amor con Belén Rodríguez y, al final, se desveló que ambos tienen una fuerte tensión sexual. “Me quiero acostar contigo, pero tienes que hacer el esfuerzo. Que me llames y me lo propongas tú”, le espetaba la colaboradora el presentador. “A partir de ahora me lo tomaré en serio, pero como siempre me estás vacilando...” le contestó Lozano. Tras estas confesiones, acabaron protagonizando un tórrido momento delante de todos y se dieron un pico. Ambos se encuentran solteros en estos momentos y buscan diversión. Según Belén Rodríguez, son del “mismo rollo” y podrían pasarlo bien.

Otro de los secretos que se desveló fue que Terelu Campos rechazó a Carlos Lozano en el pasado. El presentador se le insinuó cuando trabajaban juntos en Telemadrid. “Yo creo que miente, porque nunca he sentido que quería ligar conmigo” señaló la hermana de Carmen Borrego tras esta confesión. El presentador, aún así, insistió en que intentó ligar con ella pero “no se enteró”.