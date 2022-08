María Luisa Merlo :”A mí no me ha dominado nunca un hombre”

Este martes, 30 de agosto, se cumple el décimo aniversario de la muerte del icónico Carlos Larrañaga, uno de los actores españoles más populares de las últimas décadas del siglo XX. Fue el 12 de ese mes cuando tuvo que ser ingresado de urgencia en un hospital de la localidad malagueña de Benalmádena a causa de un problema cardíaco. Apenas se filtraron noticias sobre su estado de salud. Misterio absoluto. Fallecía dieciocho días más tarde. Su familia no es de organizar actos religiosos conmemorativos, nos lo dice María Luisa Merlo, la que fuera su esposa entre 1961 y 1983. La veterana actriz habla con LA RAZÓN desde Londres, donde se encuentra de vacaciones, viendo espectáculos teatrales. A su regreso a Madrid será ella la que se suba de nuevo a los escenarios con dos obras, en una de ellas comparte escenario con Ana Escribano, la viuda del mismo Larrañaga. Siempre han sido muy buenas amigas. «Recuerdo a Carlos con un gran amor. Fueron casi quince años de matrimonio, una relación divertidísima, nos pasábamos todo el día peleándonos y reconciliándonos. Curiosamente, tras la ruptura nos llevamos mucho mejor que cuando estábamos casados, porque la convivencia fue muy difícil, sobre todo para mí, que soy muy independiente y rebelde».

Lo extraño es que aceptara firmar los documentos matrimoniales. Lo de casarse no iba con usted.

Tiene usted razón, porque no sirvo para estar casada. Esa es la realidad. Ya dije en una ocasión que me separé a tiempo antes de empezar a aburrirme.

¿Cómo recuerda a Carlos?

Como un ser divertido y guapísimo. Te lo pasabas muy bien a su lado…

Menos cuando le salía el fuerte carácter.

Eso sí. Le salía el genio y llegaban las discusiones.

Tenía fama de ser muy juerguista. ¿Estaba al tanto de sus flirteos con otras mujeres?

Al principio no me enteraba, pero cuando supe su primera infidelidad me sentí fatal. Luego, al ver que era incorregible, no me agarraba sofocones. Pero llegó un momento en el que era mejor romper el matrimonio y nos convertimos en los mejores amigos.

¿Es cierto que Larrañaga la consideraba su confidente?

Me contaba todo, incluso cuando se enamoraba de una mujer yo me enteraba la primera.

¿El día 30 celebrarán una Misa en su recuerdo?

No somos de hacer nada… Estamos unidos de todas maneras, formamos una familia muy bien avenida. Mi suerte es que mis hijos están muy implicados conmigo, me cuidan muchísimo.

GRAF3489. MADRID, 21/05/2021.- La actriz María Luisa Merlo (i) y el actor Jesús Cisneros durante un pase gráfico de "Mentiras Inteligentes" en el Teatro Amaya de Madrid. El ganador de un premio TONY, Joe Dipietro, firma esta hilarante y ácida comedia dirigida por Raquel Pérez. EFE/Zipi FOTO: Zipi EFE

¿Consiguió cerrar la herida abierta por la muerte de su ex marido?

Esa herida no se cerrará nunca.

El mismo año de su fallecimiento tenían el proyecto de subirse juntos a un escenario.

Pues si, nos ofrecieron una obra que nos gustaba mucho, estábamos muy ilusionados con el proyecto, pero con su enfermedad se fue todo al traste.

¿Qué hace en Inglaterra?

Estoy con con un buen amigo, viendo obras de teatro. Londres es una ciudad maravillosa, que me encanta.

¿Solamente es un amigo?

Es eso, un buen amigo inglés, nada más. Ya no estoy para amigos especiales ni amoríos. menudo susto me daría meter a un hombre en casa a estas alturas de mi vida. Soy demasiado independiente. A mí no me ha dominado jamás ningún hombre.

El próximo 6 de septiembre cumplirá 81 años. nadie diría que es esa edad la que figura en su carnet de identidad. Ella lo justifica con un «soy una persona muy optimista, me cuido mucho y no cometo excesos. Seguiré trabajando mientras me funcione la memoria y la agilidad. No sirvo para quedarme inactiva en casa».

María Luisa y el actor Jesús Cisneros son socios y volverán a los escenarios el 9 de septiembre con «Mentiras inteligentes», en la que interviene Ana Escribano. Junto con Ana Diosdado y María Teresa Ortiz-Bau, Ana y usted son los cuatro grandes amores de Carlos. «Fuimos, al menos, los más duraderos», matiza la actriz.