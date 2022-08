Lola Medina, madre de Nacho Palau: “Sé que mi hijo saldrá adelante”

Los suyos la consideran una madre coraje, una mujer habituada a luchar contra la adversidad, entregada al cien por cien a su familia. Lola Medina, en principio, ha superado el mismo cáncer de pulmón que hoy sufre su hijo, Nacho Palau, y confía ciegamente en que «mi hijo va a salir adelante, no me cabe la menor duda». Es una frase tajante. Se emociona cuando habla de Nacho. El optimismo es su seña de identidad y se agarra a los nuevos avances de la Medicina en el tratamiento contra la enfermedad. En el momento de escribir estas líneas, Palau sigue ingresado en el hospital Clínic valenciano, pero su progenitora nos dice que «esta misma semana le darán el alta. Esta bien, la cosa avanza positivamente. Pero no les gusta que dé demasiados detalles. Se enfadaría conmigo. Yo imagino que, cuando salga del hospital, Nacho mandará otro comunicado para aclarar su situación». Ya ha recibido tres sesiones de quimioterapia y está esperando que se estabilice para mandarle a casa.

Es un cáncer que se ha cebado en ustedes, porque usted también lo ha sufrido.

Sí, y estoy aguantando lo que viene, porque el tratamiento es tan fuerte que tiene muchos efectos secundarios.

¿Se encuentra mal?

Hay días que estoy mejor y otros peor. No cabe otra.

Pero sabemos que fortaleza no le falta.

Eso sí, la tengo, pero a veces no puedo más.

Lola Medina, madre de Nacho Palau, en el "Deluxe" FOTO: Telecinco

¿Cómo están viviendo los hijos de Nacho la enfermedad de su padre?

Los niños están de maravilla, se lo pasan fenomenal. Les encanta subir con las bicis a la plaza del pueblo y luego yo me encargo de subir a recogerles.

¿Ha llamado Miguel Bosé para preocuparse por el estado de salud de su hijo?

Es un asunto en el que ni quiero ni debo entrar. Ni sé nada, ni quiero saberlo… Supongo que, si Miguel ha llamado o no, ya lo dirá Nacho si quiere.

¿Nacho es tan optimista como usted?

Cada día le veo mejor…

No aparenta su edad...

Ya tengo setenta y cuatro años, y todo me cuesta más. Pero pongo todo mi ánimo en ser autónoma.

La presencia de Cristian, la pareja de su hijo, también es una gran ayuda, ¿no?.

Sí, claro, eso es evidente.

El emotivo reencuentro entre Nacho Palau y su madre Lola Medina tras 'Supervivientes' FOTO: Instagram @nachopalau

¿Tiene buena relación con él?

Muy buena. Y su apoyo es maravilloso. Igual que el mío, el de mi hija y su pareja. Todos le adoramos.

¿Y sus hijos?

Para ellos, su padre es sagrado. Le quieren muchísimo. Es que Nacho es muy bueno y tiene una relación muy especial con los críos. Es un padre fantástico. Se vuelca con ellos.

¿Le gusta Cristian para su hijo?

Eso pertenece a la vida personal de Nacho. Las parejas van y vienen, y lo que me importa es que estén los dos bien.

Desde que se conoció su enfermedad, las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo para Palau. Es un hombre muy sencillo y muy querido, y su situación ha traspasado fronteras. Son muchos los medios de comunicación latinoamericanos los que informan sobre su situación. Incluso alguno se ha dirigido directamente a Bosé para saber cómo se encuentra el que fue el amor de su vida durante más de veintiséis años.