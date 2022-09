Alejandra Rubio cuenta la verdad de su encuentro con Kiko Hernández en casa de María Teresa Campos

Mucho se ha hablado en los últimos días sobre el inesperado encuentro de Kiko Hernández y Alejandra Rubio en casa de María Teresa Campos. La relación entre ellos es nefasta, pero coincidieron durante una reunión para comer a la que tampoco faltaron Belén Rodríguez, Rocío Carrasco y Fidel Albiac. Algunos medios comentaron que la veterana presentadora podría haber urdido un ingenioso plan para que su nieta y su amigo por fin hicieran las paces, pero nada más lejos de la realidad.

Alejandra Rubio ha roto su silencio y ha explicado que su postura sobre Kiko Hernández “sigue siendo la misma”. La joven niega que su abuela tramara un plan para que ella y el tertuliano se reconciliasen, y parece que su encuentro en la casa de la aclamada periodista fue solo fruto de la casualidad. “Yo fui a ver a mi abuela, como hago siempre, y de verdad, no quiero hablar mucho de este tema, ya lo dejé claro el otro día”, señala la hija de Terelu Campos ante las cámaras. Lo cierto es que durante su primera entrevista en “Sábado Deluxe” no se mordió la lengua y fue de lo más incisiva con el colaborador, cuestionando que realmente quiera a su madre y a su tía, Carmen Borrego.

Terelu Campos y Alejandra Rubio FOTO: Telecinco

“No entiendo que tengas amistad con gente que no te quiere. Bajo mi experiencia, es complicado tener una amistad verdadera. Kiko Hernández no te quiere”, comenzó diciendo Alejandra Rubio a Terelu Campos, un discurso que endureció poco después: “Creo que nos ha hecho mucho daño que, bajo el papel que muchos tienen en televisión, él sobrepasa ese papel. Conozco mejor a mi abuela que este señor. Si ellos quieren ser amigos, me parece fenomenal. Para mí, es una persona que no quiero tener a mi lado. No quiero tener relación con él, no me aporta nada como persona”.

De momento, el aludido sigue de vacaciones y no se ha pronunciado al respecto, pero que se prepare Alejandra Rubio cuando regrese a “Sálvame”, porque Kiko Hernández no es conocido por su templanza, precisamente...