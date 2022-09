El WhatsApp de Santiago Pedraz a Esther Doña: “Nuestra relación es imposible, hablamos algún día”

Desde el sorprendente anuncio de su ruptura, el cruce de acusaciones entre el juez Santiago Pedraz y la viuda del marqués de Griñón, Esther Doña, ha sido una constante de la crónica social. “Rompí la relación el pasado 12 de agosto. Desde entonces, absoluta distancia. Hay líneas rojas que no se pueden traspasar. Esther las pasó y por eso me planté y rompí”, declaraba el juez de la Audiencia Nacional a la revista “¡Hola!”.

Ayer, Doña dio su versión de los hechos en un acto público. Manifestaba a la prensa que ella había sido la más sorprendida por la ruptura. Según sus palabras,fue el día 20 de agosto, cuatro días antes de la publicación en la revista del anuncio de su compromiso, cuando recibe el mensaje con el que el magistrado decide poner punto y final a la relación.

“Quiero puntualizar que el día 20 de agosto yo recibí un mensaje en el que se me decía ‘nuestra relación es imposible, hablamos algún día, cuídate y besos’. Intenté ponerme en contacto con él, no lo conseguí y entonces decidí hablar con su hermano y comentarle el mensaje que recibí. Lo único que recibí es otro mensaje que me decía que cómo se me ocurría hablar con su hermano, cuando él no le había contado nada a nadie, entonces no sé, no entiendo nada”.

“Creo que soy la primera sorprendida en la manera de actuar que está teniendo”, añadía sobre Santiago Pedraz, además de culpabilizarle de no poner freno al reportaje en la revista si tenía clara la ruptura. “Si él tenía tan claro que la relación estaba rota, lo podría haber parado él también, porque yo no sabía que la relación estaba rota. Desde luego él sí que lo sabía y es como que la historia se repite en su vida”.