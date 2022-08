¿Se les rompió el amor de tanto usarlo?

En menos de 24 horas hemos pasado de disfrutar una portada maravillosa en la revista ‘Hola’ confirmando el compromiso de boda de el juez Pedraz con la bellísima Esther Doña a asegurarme fuentes muy cercanas a los novios que rompieron hace dos semanas y que además las fotos son de hace más de un mes .También me aseguran que no hay terceras personas y que simplemente se acabó el amor por incompatibilidad de caracteres.

No me gustan las rupturas sea de quien sea pero en este caso me da mas pena todavía porque el es el juez más atractivo de la judicatura española y ella, que al principio me espantaba , me ha ganado poco a poco. Me asegura quien la conoce que gana muchísimo en distancias cortas y que es absolutamente encantadora, educada y muy divertida . Tiene buena conversación y es muy cariñosa y pizpireta .

Y " algo tendrá el agua cuando la bendicen " ya que el juez Pedraz dejó a una novia estupenda en capilla y debido, a su cargo y porte, podría elegir a quien le diera la gana. ¿El príncipe se convirtió en rana? Tengo dos versiones: que él estaba loco por ella y que ella era la que bebía los vientos por él. ¿ Y por qué no las dos?

Lo único que sabemos con total seguridad es que ella no contesta al teléfono, no desmiente ni tampoco confirma nada. La periodista Beatriz Cortázar en el programa ‘Las mañanas de Federico’ señaló la carencia de quince días “porque te debes a quien te ha pagado la exclusiva” para explicar la callada de Esther Doña, “por lo tanto ese silencio tiene toda la lógica”. Esa podría ser una posible causa señalando, además, que en todo caso hay dos fuentes distintas que apuntan a esa ruptura: “Una periodística y otra judicial”.

En la foto de el perfil de whatsapp de Doña sigue la foto de la pareja acaramelada. Quizás le de pena quitarla o simplemente es que no es una ruptura definitiva y prefiere esperar a ver cómo se desarrollan los hechos . ¿Quién no ha discutido alguna vez con su pareja? Quién esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Más allá de los clásicos refranes que el amor romántico nos ha legado del tipo “los que se pelean se desean”, las parejas pelean por motivos que no tienen demasiado que ver con el amor (más bien todo lo contrario). Tras la tempestad llega la reconciliación: Y esa es sin duda una de las mejores partes de una discusión. ¿Cuánta pasión se ha escrito tras una pelea de escándalo? Esperemos que esta pareja de guapos nos dé para mucho .