Anabel Pantoja por fin va al hospital a visitar a su padre

Anabel Pantoja se ha desplazado a Sevilla para visitar a su padre después de que éste empeorara su estado de salud. La sobrina de la tonadillera ha estado muy cuestionada estos días por no haber acudido a ver a su progenitor tras volver a ser ingresado. La influencer ha subido una historia a Instagram desde el hospital, haciendo saber a todos sus seguidores que, por fin, ha ido al Hospital Universitario Virgen del Rocío, donde se encuentra ingresado el hermano de Isabel Pantoja desde el 31 de agosto.

Bernardo Pantoja está muy delicado de salud debido a la diabetes y ha vuelto a empeorar desde que le diesen el alta hospitalaria hace dos meses. El hermano de la tonadillera ha estado siempre arropado por Junco, la mujer que le ha acompañado durante los últimos 20 años, y más en esta época tan complicada. Mientras tanto, Anabel Pantoja ha estado disfrutando de uno de los veranos de sus vida tras su salida de ‘Supervivientes’ y no ha parado de viajar junto a su nueva pareja, Yulen Pereira. Su forma de hacer las cosas le ha llevado a ser cuestionada por haber estado más ocupada en su disfrute que preocupada por su padre y, finalmente, ha acudido a visitar a su progenitor.

Anabel Pantoja y su padre Bernardo. FOTO: instagram

Así explotaba Anabel Pantoja en ‘Sálvame’ hace unos días tras la polémica “No estoy montada en un barco. Estoy haciendo cosas importantes. No tengo que justificarme ni contigo ni con nadie. No voy a permitir que se me pusiera en el programa como se me puso… Mi madre a mí no me prohíbe nada. No voy a permitir que se pusiera a mi madre como se puso. Ojalá me pueda parecer yo a mi madre la mitad. Lo que me ha inculcado es que lo cuide, que esté pendiente de él”.

Tocar a mi padre enfermo, creo que no… ¡Y a mi madre, no! Me da igual que digáis que voy de altiva. Pero no juzguéis mi relación con Yulen o lo que hago con mi padre. ¿Qué os importa? Lo que no voy a permitir es que se diga de mi padre que está solo. Mi padre no está solo. Tiene a su mujer y a las cuidadoras. ¿Queréis que esté al lado de su cama? Claro, para grabarlo”, estallaba contra sus excompañeros de ‘Sálvame’. Tras el cabreo, finalmente ha acudido a visitar a su padre, silenciando a cualquier persona que le critique por su actitud y su manera de afrontar sus obligaciones.