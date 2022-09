Mónica Pont, feliz y totalmente recuperada del terrible accidente de coche que sufrió

El pasado mes de enero, coincidiendo con su cumpleaños, Mónica Pont desvelaba un desgarrador testimonio que dejó helados a sus seguidores de Instagram: “Hace poco más de un mes casi pierdo la vida en un accidente de automóvil”. Un brutal accidente de coche que sufrió en diciembre, por el que perdió una ceja, un párpado y parte del cuero cabelludo; y que marcó un antes y un después en su vida.

Tras unos meses complicados, la presentadora regresaba de México para disfrutar de las vacaciones de verano en nuestro país, donde ha asistido a diferentes compromisos laborales como asistir a la Asamblea Nacional de Tabartina. Momento que ha aprovechado para mostrarse totalmente recuperada del terrible suceso: “Bien, muy bien. Ya me ves, fantástica”, declara a Europa Press.

Además, la actriz ha confesado que le quedan pocos días en España ya que pronto empezará a grabar una nueva telenovela: “Solo he venido para las vacaciones en agosto, estar con mi familia y mis amigos, he trabajado y ahora es de las últimas cosas en las que me veréis. El lunes ya me vuelvo a México y a lo mejor ya no me veis hasta el año que viene”.

Y es que después de hacer una larga carrera en España, la actriz Mónica Pont se mudó a México donde debutó en la telenovela “¿Qué le pasa a mi familia?”. Ahora disfruta de las mieles del éxito, ya que desde que pisó el país se dio cuenta que era uno territorio en el que podía hacer crecer su carrera.