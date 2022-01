Hablamos con Mónica Pont tras sufrir un grave accidente por el que ha estado cinco días en coma

Hace tan solo unas horas, Mónica Pont revolucionaba Instagram al compartir con todos sus seguidores que el pasado mes de diciembre sufrió un grave accidente con el coche en el que casi pierde la vida en México.

Ahora, un mes y medio después. la protagonista, mucho más tranquila, ha hablado en exclusiva con ‘La Razón’ para contar en primera persona cómo vivió aquel fatídico momento y cómo se encuentra a día de hoy: “Aquel 9 de diciembre tenía una cena y había dejado a mi perra en un salón para limpiarla. Cogí el coche deprisa, no me puse el cinturón de seguridad, y no se que pasó porque perdí el conocimiento”, ha comenzado diciendo.

Tocada y afectada por esta realidad, la actriz española narra los detalles del que ha sido uno de los días más complicados de su vida: “No me acuerdo si choqué o me chocaron, pero me dijeron que choqué contra una furgoneta. Mi cabeza se me abrió, se me veía hasta el cráneo porque mi cara explotó contra el cristal. Se me arrancó todo el cuero cabelludo, me abrí la ceja el párpado, y esto terminó una conmoción cerebral por la que estuve cinco horas en coma”. Del lugar del accidente fue trasladada de urgencia al hospital más cercano, donde le realizaron una tomografía para comprobar si se había roto algo y si todo estaba en orden. Todo el orden, pero ella no despertaba y eso preocupó a los médicos.

Mónica Pont en una imagen de archivo FOTO: Jesus Briones GTRES

Ahora se encuentra recuperándose de las secuelas físicas que este incidente le ha dejado, poniendo todo de su parte para que la recuperación sea lo más efectiva posible. “Yo no quiero vender morbo, y si publiqué esto en Instagram fue en agradecimiento a mi cirujano y a todos los que me ayudaron”, desliza a este digital.

Pont dice estar totalmente cerrada al amor, ya que considera que ahora es mucho más exigente que antes y que ya “no aguanta ni una”. Eso sí, respecto a su faceta profesional, las cosas le van de maravilla. Actualmente está inmersa en el rodaje de una telenovela producida por Televisa llamada ‘Mi fortuna es amarte’. En México, donde reside desde que comenzó la pandemia, asiste con frecuencia a diferentes castings como actriz. Allí asegura que se siente valorada y reconocida, algo que no experimentaba en España durante la última década.