Alta Costura y ecologismo, los protagonistas

La moda no descansa en IFEMA y, tras una primera jornada en la que firmas como Andrés Sardá consiguieron «resucitar» el espíritu de la Mercedes-Benz Fashion Week con un «front row» repleto de rostros conocidos; el segundo día no podía ser menos. El viernes comenzó de lo más veraniego con un sol radiante y la colección de baño de Dolores Cortés, en el que los estampados, tejidos pictóricos y pinturas textiles que se convertían en obras artísticas, fueron los grandes protagonistas. Una pasarela que brilló con luz propia como también lo hizo Belén Esteban, que se sentó en primera línea y muy sonriente atendió a los medios y fans que se acercaron a fotografiarse con ella; incluso a su salida se acercó a saludar a la modelo Nieves Álvarez, con quien no dudó en inmortalizar tal momento. Se trata de la primera aparición pública de la colaboradora de «Sálvame» en un evento desde que se fracturó la tibia y el peroné. Y es que a falta de grandes referentes, como hemos podido comprobar, los rostros televisivos de Telecinco se han «colado» en esta edición 76 de la Semana de la Moda para apoyar los diseñadores patrios; el jueves fue el turno de Anabel Pantoja y su chico, el esgrimista Yulen Pereira, y esta vez, el de Belén.

Una modelo muestra un diseño de la colección primavera-verano 2023 de la firma Dolores Cortés durante un desfile celebrado en el marco de la pasarela Mercedes Benz Fashion Week Madrid, este viernes, en el recinto ferial IFEMA de Madrid. FOTO: Javier Lizón EFE

Isabel Sanchís no decepcionó, una vez más demostró su delicadeza y buen gusto en una colección muy personal y variada basada en las flores y volumen, donde el color estrella es el rosa destacando las lentejuelas, las plumas y las transparencias, y como tejido destacado, el raso líquido reciclado que conseguía los tan aplaudidos volúmenes que hacían especial esta nueva propuesta. Mar Torres, Melyssa Pinto y María Izaguirre fueron de los pocos rostros reconocibles en este segundo desfile; y es que los famosos no madrugan. Tuvieron que dar las 14.00 horas para que el «front row» comenzase a animarse: Begoña Villacís, María Jesús Ruiz, Nuria Fergó e influencers como Teresa Bass ocuparon la primera fila del tan aclamado Hannibal Laguna.

Marta López, modelo estrella

La feminidad y elegancia volvieron a IFEMA en todo su esplendor de la mano del diseñador venezolano, sus cautivadoras señas de identidad. Los tonos pasteles, pedrería, rasos y gasas inundado la pasarela que la firma se ha encargado de endulzar con bolsas de chucherías para todos. Aunque para dulzura la de Marta López Álamo, que fue la estrella en su segundo «asalto» a la pasarela madrileña; ya lo hizo la edición pasada con Custo y repite experiencia esta vez de la mano de Laguna. Hace tan solo unos meses la pareja de Kiko Matamoros presumía de ser la única española en desfilar en la Semana de la Alta Costura de París, consolidando así su carrera como modelo; aunque ni rastro de este último para apoyar a su chica en tan especial cita. Tal y como desvelaba hace unos días a Europa Press, el colaborador de «Sálvame» prefiere mantenerse en un discreto segundo plano en lo que a la carrera profesional de la granaína se refiere, «se desvincula de esto y lo hace por mí porque sabe que no me beneficia en el trabajo».

Varias modelos muestran un diseño de la colección primavera-verano 2023 del diseñador Hannibal Laguna durante la pasarela Mercedes Benz Fashion Week Madrid, este viernes, en el recinto ferial IFEMA de Madrid. FOTO: Javier Lizón EFE

Duarte mezcló la sastrería tradicional con la vanguardia textil para conseguir unos looks icónicos y contemporáneos. Materiales como el denim y el lino vistieron a los modelos con siluetas relajadas, así como el punto y las muselinas de seda, acompañadas de una paleta de colores en tonos brillantes y claros que recuerdan a la Provenza Francesa.

Una modelo muestra un diseño de la colección primavera-verano 2023 de la firma Duarte durante la pasarela Mercedes Benz Fashion Week Madrid, este viernes, en el recinto ferial IFEMA de Madrid. FOTO: Javier Lizón EFE

Más oscura y urbana fue la colección del diseñador Alvaro Calafat, «3LeMorte», que gira en torno al concepto de la muerte con una puesta en escena muy andaluza y un Dj amenizando el encuentro, y es que el proyecto nació a partir del fallecimiento de uno de sus mejores amigos. Una tercera colección basada a partir del concepto del color Block y los estampados, junto con piezas llamativas en tres dimensiones y el macramé como uno de los tejidos más característicos que, por fin, llenó el «front row» de caras conocidas como la influencers Jedet, Estela Grande, Ana Moya, Corina Randazzo, Carlos Soler, la galerista de arte Topacio Fresh, la cantante Ms Nina, Inés Hernand, José Pastor, la actriz Carlota Boza, el ex triunfito Alfred García, Ángeles Toledano, y la estilista Carla Paucar, entre otros.

Varias modelos lucen las creaciones de la colección primavera-verano 2023 del diseñador Álvaro Calafat durante la pasarela Mercedes Benz Fashion Week Madrid, este viernes, en el recinto ferial IFEMA de Madrid. FOTO: J.J.Guillen EFE

El festival de Helbig

Y de la celebración de la muerte, pasamos a celebrar la vida y el amor de la mano de Teresa Helbig, que en tan solo media hora nos trasladó a los festivales de música de los años 60: desde el jazz del Beaulieu Festival o el rock’n roll de Woodstock, al actual Coachella. Mujeres empoderadas como Janis Joplin o Patti Smith inspiran esta colección «chulesca y gamberra», denominada «Helbig Music Fest», que tiene el cuero como tejido protagonista, aunque da cabida al algodón, sedas y el giller. Negro, dorado y camel como colores fetiche; en una colección que conquistó a Luz Casal, que se convirtió en protagonista del «front row». Cerca de la artista disfrutaban del espectáculo, la actriz Elena Rivera y los influencers Diego Matamoros y Marta Rimbau, y Mery Turiel.

Una modelo luce las creaciones de la colección primavera-verano 2023 de la diseñadora Teresa Helbig durante la pasarela Mercedes Benz Fashion Week Madrid, este viernes en el recinto ferial IFEMA de Madrid. FOTO: J.J.Guillen EFE

Agatha Ruiz de la Prada protagonizó el desfile más «eco», innovando con tejidos a base de fibras de plátano, alga, madera, algodón o poliéster reciclado. Llenó las gradas del recinto con las caras más famosas: la de Ana Aldón, Alejandra Rubio, el Maestro Joao y Andrea Levy, entre otros.