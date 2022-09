Roberto Verino: «Mi hija está en el ADN de la marca»

Cuarenta años de profesión permiten al diseñador Roberto Verino (Verín, Ourense, 1945) mantener los pies en la tierra y analizar las necesidades de la mujer y su evolución en la sociedad, lo que le permite crear piezas de «fondo de armario emocional», señas de identidad de la firma, puro estilo Verino. El diseñador gallego presentó este pasado martes su colección Belleza Serena en el Hotel Madrid Edition dentro de Madrid es Moda, con una puesta en escena que condensó los 40 años de trayectoria que lo han convertido en un referente de estilo. Su nueva colección nace con la intención de poner en valor prendas icónicas, explica, donde la funcionalidad no esconda a una mujer sofisticada y sensual. «He sido un gran defensor de piezas que se han convertido en señas de identidad de la firma», apunta Verino. Recuerda que en sus comienzos la mujer estaba inmersa en un cambio social de «envergadura, buscando su emancipación, un momento en el que el traje era imagen de ese empoderamiento». Por ello los trajes han estado presentes en todas sus colecciones, «una manera de vestir con más libertad».

¿Cómo afronta esta edición de la MBFW?

Con serenidad, optimismo y muchas ganas de seguir adelante. Presentar una colección siempre es una oportunidad para reencontrarse con muchos amigos y amigas, para sentir de primera mano lo que demandan nuestros clientes que, al fin y al cabo, es a los que me gusta escuchar y de los que quiero aprender.

El diseñador Roberto Verino FOTO: Daniel Gonzalez GTRES

Cuénteme cuáles son las líneas básicas de «Belleza Serena», la colección que presenta en esta edición.

Es un recopilatorio de todos nuestros iconos como los trajes masculinos, abrigos y «trench» y vestidos sofisticados. Los colores están muy en sintonía con nuestro #estiloverino, que cobra más valor si cabe en este 40 aniversario. Los tonos son siempre neutros con algunos toques de color que se mantienen siempre actuales en cada armario por mucho que pasen los años.

Su hija Cristina Mariño estuvo muy involucrada en esta colección, ¿cómo se encuentra Vd.? ¿Cómo afronta este difícil momento?

Como bien ha dicho usted son momentos difíciles como es normal. Lo más importante es que Cristina forma parte del ADN de la marca. Es indudable. Y seguirá estando ahí siempre con todos nosotros. Ella siempre está pr esente en cada paso que damos.

Ella era una pieza clave en la compañía, ¿cuál es el camino que toma ahora la firma?

Nuestro camino está marcado dentro de la hoja de ruta de la propia compañía, dentro de un plan estratégico definido desde hace tiempo por nuestro equipo. Estoy convencido de que seguiremos creciendo con nuestra propuesta de #estiloverino, mínimo otros 40 años más. Se lo digo en serio.

¿Cómo definiría estos 40 años de trayectoria? ¿Cuál es el secreto de su éxito en un mercado tan competitivo?

No existe una definición ni un secreto para 40 años dedicándome a hacer lo que me gusta. Siempre digo que soy un privilegiado por poder levantarme cada día emocionado al ir trabajar, feliz de seguir con este sueño que es un regalo. Lo que sí tengo es una máxima: mantenerme fiel a mi estilo y al espíritu de la propia marca.

Doña Letizia ha elegido sus diseños en innumerables ocasiones, ¿cree que es una gran embajadora de la moda española?

Lo he dicho siempre que me lo han preguntado y así lo considero. Creo que una persona como ella es una excelente embajadora dentro y fuera de nuestras fronteras abanderando el diseño español. Me gusta ver a la Reina con todo lo que lleva porque se ve que lo escoge para estar cómoda, segura de sí misma y elegante. Admiro que las mujeres y los hombres se vistan para proyectar su mejor versión.

¿Le gustaría ver próximamente a la Princesa Leonor o Infanta Sofía vestida de Roberto Verino?

La verdad que ver que los más jóvenes apuestan por el #estiloverino es un orgullo. Sin embargo, lo que es más interesante es ver que ese mismo abrigo se lo pone la Princesa Leonor o la propia Reina. Compartir armario y crear emociones con prendas atemporales como las nuestras donde la edad no importa… Eso sí me haría tremendamente feliz.

¿Cómo ve el futuro de la moda española? ¿Y el de la MBFWMadrid?

El futuro siempre hay que verlo con optimismo. Considero que la vida nos pone ya en situaciones lo suficientemente difíciles para ser negativos de entrada. La moda española es a día de hoy, un sector con mucho potencial estratégico para nuestro país y estoy seguro de que lo seguirá siendo. La MBFWMadrid es una gran idea que avanza y se amolda a las necesidades de proyectar a los creadores y diseñadores que en ella desfilan.