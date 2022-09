Amelia Bono confiesa sus retoques estéticos para despedirse del complejo que más le preocupa

Amelia Bono es uno de los rostros más conocidos de la crónica social. Ya no solo por su condición de “hija de” José Bono, el exministro del Ejecutivo de Zapatero, sino porque se ha consagrado como una de las influencers más relevantes del panorama nacional. En su perfil oficial de Instagram cuenta con más de 400.000 seguidores, con quienes comparte consejos sobre moda y belleza. En este último caso, la pareja de Manuel Martos acaba de confesar los últimos retoques estéticos a los que se ha sometido en su clínica de confianza para intentar mejorar uno de sus aspectos físicos que más la trae de la cabeza.

“Yo siempre estoy preocupada por mis manchas, porque me las tengo que proteger un montón, y también por la flacidez de la piel y las arrugitas. Además, a mí, como a todas, depende del ciclo hormonal de la mujer en el que estéis, me suelen salir rojeces y bueno, cosas que pasan”, ha comenzado lamentando Amelia Bono. Para poner fin a estos problemillas estéticos, la hija del exministro se ha sometido a un tratamiento de “luz pulsada facial que atenúa los poros, las arrugas, difumina las manchas, y nada, yo estoy muy contenta. Me lo hago cada x tiempo”.

Amelia Bono confía tanto en los resultados de este nuevo tratamiento que no solo lo limitará a su rostro, sino que va a empezar a probarlo en otras partes de su cuerpo. “Me lo voy a hacer también en los brazos y en las manos, porque mirad que manos tengo”, señala sobre sus manchas. “Soy muy propensa, aunque me proteja mucho del sol”, recalca.

Lo cierto es que, a sus 41 años, Amelia Bono puede presumir de un físico envidiable. Su piel desprende juventud y, gracias al ejercicio que practica y la dieta equilibrada que mantiene, disfruta de una tonificada silueta.