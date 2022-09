En el cielo de las tendencias (y de la moda) están los pantalones cargo más otoño de Amelia Bono

Por algo es una de las mujeres mejor vestidas de España cada año, y es que Amelia Bono siempre es elegancia siguiendo las tendencias de cada temporada. Por eso ya se ha sumado a la fiebre de los pantalones cargo que no solo están arrasando en las calles, si no también en Instagram. Y es que la moda de los 2000, también conocida como Y2K por su asociación con el famoso “efecto 2000″ que creía que los ordenadores sufrirían un colapso con el cambio de siglo, alcanzará este otoño invierno su asentamiento entre nosotras. O lo que es lo mismo, aunque acabarás odiando estas prendas en tu adolescencia, vas a acabar llevándolas, y los pantalones cargo de Amelia Bono son un buen ejemplo de ello.

¿Qué son los pantalones cargo? Ese modelo de pantalón que generalmente era de una tela a medio camino entre el vaquero y el sastre, aunque normalmente triunfaba su versión ligera, y que terminara en pernera muy muy ancha y especialmente larga (vamos que no solo cubría el zapato si no que se llevaba a rastras) y al que se sumaban bolsillos grandes en los laterales. Y el de Amelia Bono nos ha encantado porque parece que es de pana, ese tejido que adoraban nuestros abuelos y que el invierno pasado regresó con mucha fuerza.

Una tendencia de pantalones que también le hemos visto sin parar a Victoria Federica que no puede ser más fan de los pantalones y los vaqueros cargo, al igual que de los pantalones con cintura doblada que no le dejamos de ver. A medio camino entre la estética militar y las influencias del streetwear, los pantalones cargo llevan conquistado a la industria de la moda desde hace varias temporadas. En 2022 la prenda mantiene sus característicos bolsillos, tanto en los de corte ancho como en los ajustados. Y Amelia Bono lo ha conseguido con este look.