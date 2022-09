Marta Sánchez: “Tengo un compromiso con las mujeres que padecen cáncer de mama”

Ausonia se vuelve a unir a la Asociación Española Contra el Cáncer para financiar proyectos de investigación contra el cáncer de mama. Gracias al esfuerzo de muchas personas, la marca de higiene femenina ha destinado más de 2,5 millones de euros.

La investigación es clave para lograr tratamientos que mejoren y aumenten la esperanza de vida de las mujeres. Por eso, sigue apoyando la investigación año tras año en su emblemática campaña de 1 pack = 1 minuto. Este año, coincidiendo con su 15º aniversario, quiere sumar más minutos adicionales de una manera muy sencilla, tan solo con un click en la web 1pixel1minuto.es se podrán sumar minutos a la investigación.

La web presenta un panel compuesto por 1 millón de píxeles que forman una ilustración creada por Ana Locking, en la que se refleja la esencia de esta campaña solidaria y su recorrido en estos 15 años. La ilustración se irá desvelando a medida que se vayan sumando minutos con cada píxel registrado.

Durante estos 15 años, nos ha acompañado una imagen sencilla: el pañuelo rosa. Un pañuelo que comunica que juntas somos más fuertes y que unidas avanzamos en la lucha contra el cáncer de mama. A lo largo de estos años, numerosos rostros conocidos se han puesto el pañuelo rosa para abanderar esta campaña.

Marta Sánchez, embajadora desde hace 15 años, ha querido hacer hincapié, una vez más, en la importancia de la investigación, clave para lograr tratamientos más eficaces que mejoren y aumenten la esperanza de vida de las mujeres.

“Llevo 15 años colaborando con Ausonia y la Asociación Española contra el Cáncer. En todo este tiempo, he aprendido que apoyar la investigación es clave para lograr tratamientos más eficaces que mejoren y aumenten la esperanza de vida de las mujeres. Ya llevamos más de dos millones y medio de euros destinados a proyectos de investigación. Este año es un año muy especial, porque Ausonia y su emblemática campaña cumplen 15 años, por eso tenemos que contribuir todas y sumar muchos más minutos a la investigación. Colabora con tu pack de Ausonia y, para sumar aún más minutos, participa también con tu píxel”.

“Queremos concienciar a todas las mujeres sobre la importancia de apoyar la lucha contra el cáncer de mama. Con este pequeño gesto, aportamos nuestro granito de arena y nos unimos a otras muchas mujeres en esta causa, porque juntas somos más fueres” comenta la cantante Chenoa, que ha querido colaborar en la campaña y llevar un poco de esperanza a las mujeres que están en el proceso.

Ana Locking, que por tercer año consecutivo colabora con esta campaña, sabe de lo que habla, pues ha sido paciente y ha pasado por el proceso de la enfermedad. Ana, en su involucración con esta campaña, ha diseñado la lustración de la iniciativa, que se descubrirá cuando todos los píxeles sean clikados. Esta ilustración refleja los 15 años de esta emblemática campaña.b“Ausonia me ha pedido que colabore con ellos en esta causa creando una ilustración que muestre la esencia de esta campaña”, ha señalado.

“Desde hace un tiempo he venido colaborando en esta causa por que ya sabéis que me toca de manera directa. Por ello, he realizado una ilustración que, quiere expresar que la unión hace la fuerza y que estar unidas es la mejor manera de sumar minutos para apoyar este compromiso. Las diferentes mujeres que aparecen en la ilustración representan que todas podemos colaborar con un pequeño gesto. Me ilusiona poder aportar mi creatividad y poder transmitir con esta ilustración un poco de esperanza y apoyo a todas las mujeres que están pasando por estos momentos de su vida tan difíciles. Esta ilustración les rinde homenaje. Piensa en lo que puedes ayudar. Si colaboras con un pixel, entre todas sumaremos minutos a esta causa y pondrás tu granito de arena. !No dejes de hacerlo!”

“No he dudado en colaborar con esta campaña, ya que he vivido en primera persona un proceso parecido, por eso quiero pediros que colaboréis en este año tan especial y sumemos minutos a la investigación. Además, como deportista no quiero pasar por alto la importancia que tiene la prevención, llevar una dieta equilibrada y hacer ejercicio diario son hábitos fundamentales que no podemos ignorar. Tampoco olvidéis las revisiones ginecológicas cada año”. Así de contundente nos lo cuenta la futbolista Virginia Torrecilla, que no ha dudado en colaborar con la causa.