Juan Magán: “Estoy preparando una docuserie sobre mi carrera”

Acaba de cumplir 44 años y lo celebra con el estreno de su último tema, “No nos vamos”, con el que Juan Magán recupera el sonido y la fórmula que nunca le fallan, un vocal latino pegadizo y una base contundente y divertida, “con altas dosis de house y electrónica. El público necesita algo de fiesta”, explica él mismo a LA RAZÓN. Tras varias décadas de carrera, el rey del electrolatino sigue poniendo banda sonora a las noches más inolvidables, con canciones de ayer y de hoy.

-Muchos años después, sus canciones siguen sonando en los clubs. ¿Cuál es el secreto?

No sé si hay un secreto, supongo que en ese momento hice las canciones con pasión y con ganas de que no fuera algo rápido. Hay temas que se consumen rápido y que un mes o dos están viejas, y yo hice las mías para que trascendieran, con mucho amor y cariño. No pensando en el negocio, sino en el arte o lo que yo quería expresar. La gente captó esa vibra y hacen suyas las canciones, las recuerdan y cuando las ponen en las discotecas las bailan y gritan eufóricos.

-De seguir así, sus hijos bailarán sus canciones cuando tengan edad de salir a las discotecas…

Les gustan mis canciones, aunque escuchan otras cosas, pero sí les gustan. Ya lo noto en TikTok, que mucha gente recupera mis canciones y hacen bailes, y de repente veo a mi hija de 9 años, o al mediano, de 12, bailándolas. Digo: ‘Pero, ¿qué hacéis? ¿De dónde habéis sacado eso?’, y dicen: ‘Papi, es que es trendy’, y yo no doy crédito. Me hace feliz y me hace gracia. Es algo que le gusta a las personas y ha trascendido de una generación a otra, es muy chulo y bonito.

-¿Llegará el día en que se respete el reguetón y otros géneros latinos en la industria de la música?

Yo creo que ya no hay tantos prejuicios, ya se respeta. Lo que pasa es que en la industria hay gente que lleva trabajando muchos años, que no se ha jubilado todavía, y que escucha otro tipo de música, es normal. Pero eso son ciclos, yo entiendo que los nuevos ejecutivos de las grandes multinacionales cada vez son más jóvenes, pisan la calle, son personas que van de fiesta… Así que sí llegará el momento que tendrá el respeto, ahora tiene la notoriedad, pero tendrá el respeto porque el ejecutivo de un medio tiene que estar a la orden del día y sabe que eso tiene un valor.

-¿Ha pasado por malos momentos a lo largo de su carrera?

Al principio, cuando mis canciones empezaron a ser populares en España y el resto del mundo, sí me encontré con muchos muros, con mucha gente que se pasaba muchísimo conmigo. Hacían artículos horribles o me mataban en Wikipedia. Tenía ‘haters’ que eran terribles, o las radios no me querían apoyar, pero, bueno, yo me acostumbré y le cogí gusto a nadar a contracorriente. Aunque ahora lo recuerdo con cariño, en aquella época sentía impotencia y frustración. El mundo no estaba preparado para escuchar ciertas cosas y pasé por baches terribles, pero nunca me rendí. Siempre para adelante, como los de Alicante.

-¿En qué se apoyaba en esa etapa complicada?

En mi familia o mis amigos, son lo más importante. Son básicos, imprescindibles. Para entenderme a mí mismo, los necesito a ellos.

-De toda su discografía, ¿cuál es la canción más especial y por qué?

Es una pregunta difícil. Todas son especiales, pero sí hay una, “He llorado como un niño”, que hice con Gente de zona, que me recuerda a un tiempo en que estuve viviendo solo en Estados Unidos, cuando mi familia regresó a España. Cuando la escribí, literalmente hablaba de lo que sentía en ese instante. Muchas de mis canciones son hipotéticas, hablan de cómo me sentiría en determinada situación. Describo cosas con las que todo el mundo se puede sentir identificado, pero esa canción sí habla de cómo yo me sentía en ese instante.

-Ha colaborado con muchos artistas. ¿Alguno que se le haya resistido?

Me encantaría colaborar con otros tantos, pero hay uno que siempre digo, que soy admirador y para mí es un referente de la música de habla hispana, y es Juan Luis Guerra. Pero le tengo tanta adoración que no me atrevo ni a dirigirle la palabra. No creo que suceda porque me da reparo hablar con él, es una eminencia para mí y lo veo como más allá.

-¿Ha surgido alguna amistad de todas las colaboraciones que ha hecho?

¡Claro! Siempre he tenido una relación buenísima con todos los artistas con los que he colaborado. Hoy tengo una bonita relación con Don Omar, con Cali & el Dandee, con Sebastián Yatra, aunque lo veo muy poco… Con Enrique Iglesias, Paulina Rubio… Tengo buena relación con todos porque, aparte de lo artístico, yo siempre he buscado buena energía, entonces hemos conectado rápido. Además de buenos artistas, son muy buenas personas.

-¿Qué otras aficiones tiene más allá de la música?

Pues mira, me encanta dedicarle tiempo al jardín. Me encantan las plantas y me relaja un montón. Me encantaría probar la agricultura, pero a eso sí hay que dedicarle mucho tiempo. Además, me gusta jugar con mis hijos. Al mayor también le gusta mucho la música y pasamos tiempo en el estudio. Sobre todo, pasar tiempo con la familia… Después de la música, el poco tiempo libre que me queda se lo dedico a ellos. Me lo paso mucho mejor con mi familia que en cualquier evento o fiesta que esté fuera de mi trabajo.

-¿Y proyectos futuros fuera de la música? ¿Se imagina en televisión?

Bueno, el año pasado hice “The Voice” en República Dominicana y fue una experiencia muy chula, pero más allá de eso… Es que soy un poco introvertido y todo lo que sea televisión me da un poco de vergüenza, aunque eso me pareció una experiencia muy chula que sí volvería a hacer en un futuro. Ahora estoy retomando un proyecto que tuve que parar por la pandemia, que es una marca de ropa deportiva, muy cómoda. También estoy iniciando un proyecto audiovisual que cuenta un poco mi historia y cómo el electrolatino introdujo la música latina en Europa. Será una docuserie sobre mi carrera, iremos hacia atrás, hacia delante… Será interesante porque no solo cuenta cosas sobre mí, también de historia de la música reciente.

-¿Algún deseo por cumplir?

Afortunadamente, tengo mucha suerte y he cumplido todo lo que me he propuesto. Soy muy feliz a nivel familiar, personal y profesional. En el día a día surgen nuevos retos y no sé si aparecerán nuevos deseos, pero, a día de hoy, sería pedir por pedir.

-¿Cómo es su “chica latina bonita” ideal?

Es la madre de mis hijos. Una mujer maravillosa, con un corazón gigante, una energía pura. Es una mujer espectacular que me trae a la tierra, que me da emociones y motivaciones, que me cuida y ama a mis hijos. Ella me acompaña en todas mis ilusiones, me alienta y me apoya. Es ella, no porque sea bonita, que lo es, por fuera y por dentro. Ella es el mejor ser humano que conozco y tengo mucha suerte de que esté a mi lado, y además es preciosa.