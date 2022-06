Danny Romero: “Que Juan Magán me diga que he mejorado mucho, alguien que es tan importante en la industria, siempre se agradece”

Danny Romero y Juan Magán se han vuelto a encontrar dos años después. Está claro, que el 2022 es la temporada de los reencuentros y para este verano no podía faltar un temazo. Estos dos grandes artistas, cuando se juntaron en el 2020, fabricaron una canción que todo el mundo recuerda, y ahora, con Alegría, sucederá lo mismo. Estamos en pleno verano, que a pesar de no estar de vacaciones y que ahora mismo te encuentres en la oficina, esta canción te va a trasladar a las noches mágicas con amigas en la playa, o a los festivales de música.

El pasado viernes 24, se publicó Alegría, el nuevo trabajo de Danny Romero y Juan Magán. Ya está siendo un éxito, y no tenemos ninguna duda que la escucharemos en las discotecas, en todos los vídeos de TikTok o en las celebraciones de las hermanas Pombo.

En La Razón Lifestyle hemos hablado con Danny Romero. Nos contó todo sobre la nueva canción, qué planes tiene para este verano y por qué han escogido a Peret. ¡No pierdas detalle!

Para esta ocasión nos hemos juntado para hablar sobre “alegría” tu nuevo single junto a Juan Magán, ¿nos puedes contar más sobre este trabajo nuevo?

Estamos muy contentos con el resultado, con el trabajo que hemos realizado Juan y yo, en otras palabras, no podríamos estar más felices.

¿Qué mensaje tiene la canción “Alegría”?

Hemos lanzado un mensaje a la industria musical, pero también al público en relación con los sentimientos que hemos tenido en el confinamiento y con la pandemia. Como dice la canción, “no estábamos muertos, estábamos de parranda”, frase que hemos robado con cariño al maestro de la música, Peret. Queremos que la gente se lo pase bien en las discotecas o festivales, que ahora hay muchos.

En el 2020 ya habías colaborado con Juan Magán con la canción “El Hipo” que fue un éxito, ¿cómo fue volver a encontrarte con él?

Siempre es un placer trabajar con él, porque es un genio en lo que hace. Yo tengo claro que si él quisiera, podría hacer mucho más éxitos, pero es verdad que ya tiene una larga carrera y no tiene que demostrar nada. Me encantó volver a trabajar con Juan, porque le he sacado de la zona de confort, para repetir otro gran éxito.

¿Qué habéis aprendido ambos trabajando juntos en el nuevo single?

Siempre descubrimos cosas nuevas de cada uno. Juan ha visto mi evolución, y esto lo tengo claro porque cuando grabamos el videoclip me comentó que me sale a la primera las frases y antes era diferente. Que Juan Magán me diga que he mejorado mucho, alguien que es tan importante en la industria, siempre se agradece.

¿Qué ritmos son los básicos en “Alegría”?

Hemos fusionado merengue, mambo y bachata dentro de lo que nosotros llamamos electrolatino. Al igual que hemos metido sonidos electrónicos y sonidos reales de una guitarra, y no faltan tampoco las percusiones o las trompetas. Todo va muy a zapatilleo.

¿Qué tres adjetivos puedes utilizar para definir “Alegría”?

Creo que es baile, optimismo y reivindicación.

¿Cómo está siendo el feedback con el público?

He tenido tres actuaciones esta semana, lo presentamos en la noche de San Juan y fue espectacular. La gente lo está acogiendo de una manera única y especial. También es cierto que como hacemos un guiño a una canción muy conocida, es decir, a la melodía de Peret, y todo el mundo la conoce y la corea con facilidad, y justo después del coro, pega muchísimo por ser un ritmo de festival.

¿Por qué habéis escogido la frase de Peret?

Surgió sobre la marcha. Cuando estoy en el estudio, la música me transmite ciertas cosas y me acordé de ese momento, de cuando la gente pensaba que yo ya no hacía música o estaba desaparecido, tenía muchos mensajes de que sí estaba muerto, pero no, estaba de parranda.

¿Dónde te vamos a poder ver cantar este verano por España?

Voy a estar por toda España. Esta semana por Barcelona y después en Benidorm, Alicante o Palma de Mallorca. Por cierto, en esta ocasión voy a Portugal.

¿Vamos a tener nuevas canciones o colaboraciones para este verano?

Claro, hay mucho para enseñar y sacar, si me dejan publicar.

¿Nos puedes adelantar alguna pincelada de tus nuevos trabajos?

Tengo un proyecto que se llama Baila Reggaeton donde sacaré tres canciones nuevas con artistas canarios. Y además, tengo una versión de una canción que saqué hace muchos años, que es un clásico de la música que la sacaré con artistas.

¿Cómo se presenta el 2022?

No he parado durante todo el 2022 y espero que siga así el ritmo.