El desagradable incidente sexual de Nagore Robles en un tren: “No puede darme más asco”

Nagore Robles ha tenido que enfrentarse a una situación de lo más desagradable mientras viajaba en tren. Reconociendo que es “un poco cotilla”, ha echado la vista al ordenador del hombre que tenía sentado a su lado, y ha comprobado que estaba examinando consoladores en una tienda online. Lo que al principio le ha parecido algo inocente e incluso digno de aplaudir por vivir su sexualidad cómo quiera, ha terminado de la forma más inesperada, y es que el viajero “se ha puesto a ver porno” durante el trayecto.

“Me parece muy fuerte que en un transporte público se ponga una película para adultos. Y obviamente con intención de excitarse. ¿Qué iba a ser lo siguiente?”, se pregunta una alarmada Nagore Robles, que no ha podido evitar llamarle la atención: “Disculpe, pero si no le importa, ese tipo de imágenes véalas en su intimidad”. Aunque el hombre pidió disculpas y giró la pantalla de su ordenador, la colaboradora no se quedó tranquila y lo pasó mal durante el resto del viaje. “Voy más tensa que una puñetera anchoa. Qué asco, de verdad”, se quejaba en sus redes sociales.

Nagore Robles FOTO: Sergio R Moreno GTRES

Nagore Robles ha tachado de “salido” al hombre que estaba viendo pornografía a su lado, y ha aprovechado para poner de manifiesto otras situaciones incómodas que otras mujeres sufren a diario y que las llenan de temor. “No me fío ni media, voy muy incómoda, y el tío va tan pancho, dormido. Si no me cambio de sitio es porque creo que, si no tiene a alguien vigilando, vete a saber qué hace. Solo dejo aquí una pregunta: ‘¿Os imagináis a una mujer viendo porno en el AVE?’ No, ¿verdad? Ahí lo lleváis. ¡Y ojo! Que me están escribiendo algunas seguidoras diciendo que a ellas les ha pasado lo mismo”.