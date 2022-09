Nagore Robles cumple su sueño: supera su primera maratón

No hay reto que se le resista. Nagore Robles ha superado su primera maratón tras meses de preparación. La presentadora ha participado en la carrera de Berlín, confesando, minutos antes de la salida sentirse muy nerviosa pero con ganas de superarse. «Ya ha llegado el gran día. Pase lo que pase, yo ya me siento orgullosa. He luchado mucho por llegar hasta aquí. Ha habido mucho esfuerzo en cada entreno. Y cada sesión de rehabilitación para que mi rodilla (lesionada justo hace un año) se recuperara. Solo espero disfrutarla y ser consciente del día tan importante en mi vida en el que me encuentro», compartía en redes sociales.

La colaboradora ha recorrido 42 kilómetros en algo más de cuatro horas. Como influencer ha compartido alguno de los momentos de la carrera como la salida y su llegada en la que se la puede ver envuelta en un mar de lágrimas. Una mezcla de emoción por el esfuerzo y el reto conseguido. «Gracias a cada persona que me ha apoyado para llegar aquí. Va por tod@s ell@s y por vosotr@s», afirmaba.

«Tengo muchos sueños por cumplir, y este del que os voy a hablar es uno de ellos. No soy buena guardando secretos y menos aún con vosotros. Llevo mucho tiempo queriendo anunciaros este reto profesional, físico y, sobre todo, personal, al que me voy a enfrentar: correr una maratón, mis primeros 42 kilómetros, y además en Berlín”, afirmó el pasado mes de agosto cuando anunció que participaría en la carrera popular berlinesa.

Un reto que ha superado a pesar de su lesión de rodilla. “Sabéis que el año pasado me lesioné la rodilla y, gracias a un equipo de buenos profesionales, mi constancia y mi lucha, hemos logrado que esa dolencia no impida que hoy os pueda contar este reto al que me enfrento. Sé que será muy difícil y que el miedo a lesionarme o a no cumplir con las expectativas pueden llegar a jugarme una mala pasada”.