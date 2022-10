Hilary Swank, embarazada de gemelos a los 48 años

“Es un milagro”, así ha calificado la actriz Hilary Swank su embarazo de gemelos a los 48 años. No ha sido en las redes sociales, sino durante una entrevista en el programa de televisión estadounidense “Good Morning America”. Se trata de sus primeros hijos. “Hay algo que he deseado durante mucho tiempo y que será lo próximo, y que es que voy a ser madre”, explicaba Swank. “Y no solo de uno, sino de dos. No me lo puedo creer”.

La ganadora de dos Oscar por “Boys Don´t Cry” y “Million Dolar Baby” ha confirmado que se encuentra en el segundo trimestre de gestación, por lo que se deduce que los beberés nacerán la próxima primavera. “Es una bendición. Es un milagro absoluto. Increíble”, afirma.

Además, la actriz ha explicado que tanto en su familia como en la de su esposo, el empresario Philip Schneider hay antecedentes de gemelos con lo que las posibilidades de que ellos fueran también padres de dos, eran muy altas.

La pareja contrajo matrimonio en California en agosto de 2018, tras dos años de relación. Previamente había estado casada con Chad Lowe, hermano del actor Rob Lowe. “Me siento muy bien ahora mismo, incluso con el cambio horario”, explicaba la actriz, que había viajado a la otra punta de EE UU. También asegura que la ropa ha empezado “a no caberme, así que el otro día tuve que cortarme los vaqueros. Y ponerme una chaqueta que no aparecía en la escena anterior” de “Alaska Daily”.

Swank se une así a otras mujeres, celebrities, que han asumido la maternidad pasados los 45, como Chloë Sevigny, Cameron Díaz o Halle Berry.