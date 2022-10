India Martínez se casa con Ismael Vázquez, tras una década juntos

India Martínez ha anunciado su boda con Ismael Vázquez, tras diez años de relación y lo ha hecho en redes sociales publicando varias imágenes en las que muestra su impresionante anillo de compromiso. Sus compañeros de profesión no han tardado en reaccionar.

Así Lorena Gómez la felicitaba con un “enhorabuena preciosa!”, mientras que Omar Montes ha comentado: “¡Qué pedrusco, nena!”.

El anillo, una impresionante joya de compromiso tiene una piedra central muy brillante y de gran tamaño. En las imágenes aparece una radiante India Martínez, maquillada, con la melena ondulada y luciendo una manicura perfecta, además de un chándal de color azul y zapatillas blancas.

Supareja es “director, actor especialista y apasionado de la acción”, tal y como describe su perfil personal y no solo es el autor de “90 minutos” una de las canciones más emblemáticas de la cordobesa sino también de varios de sus videoclips., como es el caso de El Payo, No me basta o La Saeta.

“Estoy muy enamorada. Él es mi equilibrio, me da tranquilidad. A veces me espera cuando viajo y otras viajamos juntos. Si no, yo no podría dedicarme a esto. Él hace que todo sea fácil”, dijo India en el programa que presenta Jesús Calleja, Planeta Calleja. “La vi, caí y me enamoré”, añadió Ismael.