Juan Avellaneda se moja sobre la polémica de Tamara Falcó: “Mi condición sexual está clara”

“Ahora estamos viviendo un momento muy complicado para la humanidad, hay tantos tipos distintos de sexualidades, hay tantos sitios distintos donde puedes ejercer el mal, que creo que en otras generaciones no era tan evidente y no estaba tan bien visto”. Estas fueron las palabras de Tamara Falcó en una conferencia religiosa sobre las familias que le han costado un disgusto. Sus declaraciones fueron entendidas por muchos como un ataque al colectivo LGTBIQ+ y la marquesa de Griñón fue tachada de “homófoba” por buena parte de la opinión pública. “Nada más lejos de la realidad”, negó ella tras unos días de silencio.

Tamara Falcó se disculpó a través de sus redes sociales y en “El Hormiguero” por si había ofendido a alguien y lamentó que sus palabras se hubieran malinterpretado. Jorge Javier Vázquez fue uno de los que más crítico se mostró con ella, y exigió a sus íntimos amigos, Juan Avellaneda y Boris Izaguirre, abiertamente homosexuales, que tomaran partido sobre la polémica. Ahora, el diseñador por fin se ha mojado y ha dado la cara por la marquesa de Griñón.

“Nuestra posición está muy clara. Tamara siempre ha estado en eventos que está clara mi posición sexual y ha estado siempre apoyándome. Para mí no tiene ningún sentido esas cosas. No hay que darle más bombo”, comenzó diciendo Juan Avellaneda, que también desmintió rotundamente que su amiga fuera homófoba. “Mi condición sexual está clara, la sabe todo el mundo. Tamara siempre me ha apoyado, siempre ha estado ahí. Fue la primera persona que me dio la enhorabuena por casarme. No tiene ningún sentido lo que se ha dicho. No es homófoba en absoluto. Por favor, ya está todo dicho”, zanjó.

Sobre la presión que ha podido sentir por quienes esperaban que se pronunciara sobre la polémica, por su condición de homosexual y amigo de Tamara Falcó, Juan Avellaneda detalla: “Yo si tengo que hablar de algo, lo hablo, como todo en mi vida privada, lo hablo con los amigos en mi vida privada. No tengo que estar diciendo nada”.