Tamara Falcó se defiende en “El Hormiguero”: “Se me ha acusado de ser homófoba”

Tras su ruptura con Íñigo Onieva y sus polémicas declaraciones en el Congreso Mundial de las Familias en México, Tamara Falcó ha querido aclarar lo sucedido a través de sus redes sociales. “Hay tantos tipos distintos de sexualidades. Hay tantos sitios distintos donde se puede ejercer el mal”, fueron las palabras de la hija de Isabel Preysler.

Aunque han sido bastantes las personas que han salido en su defensa, entre otros, su hermana Ana Boyer, y su compañero en “El Hormiguero”, Juan del Val, ha sido ella misma la que ha querido explicar el verdadero significado de lo dicho en el Congreso azteca. Y lo ha hecho en “El Hormiguero” de Pablo Motos, en el que colabora.

“Has estado en México y se ha armado un lío monumental… Tienes colectivos homosexuales enfadadísimos contigo. Cuéntanos qué ha pasado”, le preguntaba Pablo Motos. “Para mí esto es especialmente difícil. Está sacado de contexto. Yo estaba explicando las razones por las cuales hoy en día no podía tener una familia con él. En ningún momento quise hacer una referencia al colectivo LGTB. Nada más lejos de mi intención. Es que no soy yo. Lo leo y digo: ‘No’. Si ves el vídeo, que lo he colgado en mi Instagram, no tiene nada que ver. Han decidido utilizar estas palabras en mi contra. Si algún colectivo se ha visto afectado por estas palabras, de verdad que pido disculpas. Invito a que veáis el vídeo porque no es verdad. Y es la última vez que hablo de mi relación y de todo esto. Pero estaba dentro de los temas y aquí lo dejo”, afirmó Falcó.

En Instagram, la marquesa de Griñón se justificaba también. “Desde hace unos días se me ha acusado de ser homófoba. Nada más lejos de la realidad. La palabra desviaciones hacía referencia a comportamientos que mi ex tenía y que no estaban alineados con mi forma de entender la vida en pareja. “Mi ruptura no es un tema del que quiera volver a hablar en público y siento tener que mencionarlo para hacer esta aclaración. Igualmente y aunque no fuera esa mi intención pido perdón a cualquier colectivo que se haya visto atacado por mis declaraciones. Reitero que jamás desearía el mal a nadie y menos aún incitaría al odio”, concluía la hija de Isabel Preysler.