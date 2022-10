El vestido del perdón de Tamara Falcó es de Mango, satinado con nudo, y es la mejor inversión de todas las invitadas de otoño

Tamara Falcó ha pedido perdón. “Para mí esto es especialmente difícil. Está sacado de contexto. Yo estaba explicando las razones por las cuales hoy en día no podía tener una familia con él. En ningún momento quise hacer una referencia al colectivo LGTB. Nada más lejos de mi intención. Es que no soy yo. Lo leo y digo: ‘No’. Si ves el vídeo, que lo he colgado en mi Instagram, no tiene nada que ver. Han decidido utilizar estas palabras en mi contra. Si algún colectivo se ha visto afectado por estas palabras, de verdad que pido disculpas. Invito a que veáis el vídeo porque no es verdad. Y es la última vez que hablo de mi relación y de todo esto. Pero estaba dentro de los temas, pero no tendría ni que estar hablando en el programa y aquí lo dejo”. Así se ha querido explicar y dar la cara Tamara Falcó en ‘El Hormiguero’ con Pablo Motos tras la polémica. Pero obviamente nosotras, además de en sus disculpas, nos hemos fijado en su vestido, que otra vez es de Mango.

Si el ‘vestido de la venganza’ de Tamara Falcó era fucsia y de Mango, el ‘vestido del perdón’ también es de Mango, pero en este caso el color gris antracita pero con un corte de lo más parecido, de esos de efecto tipazo. Un vestido de Mango de Tamara Falcó que es perfecto para todas las invitadas perfectas de otoño. Y Tami nos lo ha demostrado en ‘El Hormiguero’.

Tamara Falcó con vestido de Mango. FOTO: @alfinproducciones

Vestido satinado nudo, de Mango (59,99 euros)

Vestido Tamar Falcó. FOTO: Mango

Un vestido satinado con nudo de nueva colección de Mango con confección y tejido premium. Tejido fluido y satinado con diseño recto y midi. Además, es un diseño con escote de pico, manga larga, detalle nudo y abertura en la espalda. Y es que tenemos claro que el vestido de Tamara Falcó es perfecto para las bodas de otoño.