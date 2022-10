La Justicia da la razón a Esther y Alicia Koplowitz

La Justicia ha dado la razón a la familia Koplowitz. Con fecha 9 de septiembre de 2022, la Sección Vigesimosegunda de la Audiencia Provincial de Madrid, ha dictado una sentencia, en virtud de la cual desestima la pretensión de Ramón Ignacio García de ser nombrado hijo natural de Esther María Romero de Juseu y Armenteros, madre de las aristócratas Esther y Alicia Koplowitz Romero de Juseu. Dicha resolución, apoyada en la ausencia total de pruebas por parte de García y el incontestable resultado –99,999% de fiabilidad– de la prueba biológica practicada a las hermanas Koplowitz, califica la pretensión de Ramón Ignacio García de temeraria e infundada, y concluye condenándole al pago de las costas del proceso judicial. Según Luis Zarraluqui Navarro, director-socio del bufete de abogados Zarraluqui, «habría una posibilidad teórica de que el demandante acuda al Tribunal Supremo, aunque la sentencia no variaría, solamente alargaría el proceso». Además, asegura, que las hermanas Kopolowitz están «muy contentas» con la sentencia.

Las empresarias y filántropas, siempre muy discretas con su vida privada, se convirtieron en noticia en octubre de 2021, cuando el demandante presentó una demanda para demostrar ante un juzgado que eran hijos de la misma madre y que según su propia versión fue abandonado al nacer. Según el relato de Ramón Ignacio García, había datos de su historia familiar que no le cuadraban y tras investigar un poco le confesaron que había sido dado a una casa de acogida cuando nació. Al cumplir 18 años quiso saber más sobre sus orígenes y descubrió que su madre había sido Esther Romero de Juseu y Armenteros, la madre de las hermanas Koplowitz. Tras el fallecimiento de su madre adoptiva, el único recurso que le quedaba para comprobarlo era solicitar una prueba de ADN que lo confirmara. Sin embargo, esa demanda fue inadmitida y comenzó un largo proceso de litigio que ahora ha concluido.

Alicia y Esther Koplowitz FOTO: GJB GTRES

Los letrados que representaban a las dos hermanas consideraban que no había «la menor brizna de indicio» de que la madre de las empresarias diera a luz a otro hijo antes que a ellas. No obstante, el 13 de mayo de 2021, la Audiencia ordenó que las Koplowitz se practicasen la prueba biológica que ha sido negativa y que ha concluido que García no es un Koplowitz.

Antecedente

No es el primer caso de «hermano sorpresa» que pretende aparecer en la vida de las dos empresarias españolas. Hace unos años, un hombre llamado Carlos también batalló judicialmente para ser reconocido, en este caso, como hijo de Ernesto Koplowitz Sternberg, padre de Esther y Alicia. Tras exhumar el cadáver y hacer una prueba de ADN, se determinó que sí lo era con lo que, tras 25 años peleando en los juzgados, pasó a ser legalmente Carlos Koplowitz.