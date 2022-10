Helena Bianco, historia viva del pop español

El nombre de Helena Bianco nos conduce a una mujer que es historia viva del pop español. La cantante publica su autobiografía, “Entre el cielo y el suelo” ( Editorial Milenio), en la que desgrana todo tipo de vivencias.

“El título define claramente las veces que he tocado lo más alto y las que me he caído hasta lo más hondo. En mi vida no es oro todo lo que reluce, he tenido que empezar desde cero muchas veces, en lo económico, en ilusión y apoyos.”

¿Y cómo salió del bache?

Con mucha fuerza, una gran humildad, inventándose una seguridad en ti misma, que a veces es muy difícil de encontrar, y, sobre todo, intentar en cada momento entender tu proceso y ser agradecida a la vida. El peor momento de mi existencia fue entre 1980 y 1984, cuando decidí disolver el grupo “Los Mismos” creyendo que las puertas se me abrirían para empezar una carrera en solitario, y me vi sin apoyos. Pasé de estar en la cima a hundirme en el abismo. Frenaron mi proyección de futuro. En mi carrera de solista lo he pasado muy mal. Pero todavía veo que mi música gusta a gente joven y mayor, y eso me anima a seguir.

Está a punto de cumplir 75 años. ¿Cuál es su balance vital?

uy rico, porque tanto los momentos bajos, los depresivos, como los buenos, te enriquecen. Ante la adversidad sacas a flote tu fortaleza y tus capacidades más íntimas.

Se ha casado dos veces. ¿Que poso le dejó su primer matrimonio?

Hubo mucho amor, quizá más de lo que mi marido se merecía, y una hija maravillosa, pero el desamor y la decepción llegaron demasiado pronto. El no estaba en la misma onda de pareja en la que me encontraba yo, era un “viva la virgen”.

Nada que ver con su actual pareja, Guillermo.

Nada. Tengo a mi lado un hombre excepcional en todos los aspectos, cariñoso, culto, inteligente, espiritual, naturista, sensible, políglota… y además es guapísimo. Lo de Guillermo y yo es Karma. Estábamos predestinados a encontrarnos. Llevamos juntos casi cuarenta años.

Hablamos de otras primeras figuras del mundo de la canción y recuerda con inmenso cariño “a mi Rocío Jurado, mi amiga del alma, a Juan y Junior, a mi entrañable Rocío Dúrcal, a esa gran persona que fue Nino Bravo…”

La Jurado la ayudó en las horas bajas.

Fue en mi época de tocar el suelo. Ella se enteró de que yo había montado una peluquería y venía como clienta, lo que atraía a otras muchas mejores. Y más tarde, cuando tuve un fuerte desarreglo hormonal y engordé demasiado. No tenía dinero para ir a un buen endocrino y Rocío me llevó al suyo y pagó todo el tratamiento.

¿Y con Rocío Dúrcal?

Me viene a la mente una conversación cuando ella vivía horas bajas. Las dos pasábamos momentos muy precarios. Me dijo que no aguantaba más y que había decidido probar suerte en Mexico. Y acertó.

Con Julio Iglesias tiene una anécdota muy curiosa: “cuando él empezaba y yo triunfaba con “Los Mismos” n9s encontramos en una emisora de radio. al vernos se acercó a nosotros y nos dijo que le gustábamos mucho, y nos pidió unos autógrafos.”

Ahora está muy unida a Karina, Mochi, Lorenzo Santamaria, Micky…

Todos somos muy buenos amigos y hemos cantado juntos muchas veces. Quizá con Micky he tenido más relación. Es muy entrañable y divertido.

¿De los cantantes más jóvenes, quienes son sus favoritos?

Me gusta mucho Vanessa Martin, y la clase de Aitana y la fuerza de Rosalía. Y me encanta Alejandro Sanz.

A Helena Bianco no se le ocurre la idea de jubilarse, porque “tengo buena salud, buena voz y mucha ilusión por seguir. Soy una mujer muy activa. "