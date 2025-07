Ben Affleck, el ex con colmillo: "Le deseo suerte... porque salir con JLo no es cualquier cosa"

Dicen que cuando un ex habla, el veneno se escurre entre las líneas, y en el caso de Ben Affleck, la sutileza se queda en el camerino. Tras su mediático divorcio de Jennifer Lopez, el actor ha soltado una frase que ha hecho eco en los pasillos de Hollywood: "Le deseo suerte… porque la va a necesitar". Y no, no es una bendición. Es una advertencia.

La declaración -filtrada por una fuente cercana al actor a RadarOnline- llega justo cuando JLo estrena nueva ilusión: el británico Brett Goldstein, once años menor y compañero de reparto en la comedia romántica "Office Romance". Él, con su aire encantador de chico bueno, parece vivir un sueño en el set. Pero Ben, que ya protagonizó (y sobrevivió) ese torbellino llamado Jennifer Lopez, sugiere que lo que parece un cuento, a veces, se convierte en tormenta.

Estilo de vida difícil de seguri

"Jennifer es exigente, tiene estándares imposibles y un estilo de vida que no todos pueden aguantar. Yo no pude, y me considero alguien bastante equilibrado", habría dicho el actor, que ya se muestra más cómodo en su papel de espectador desencantado que en el del príncipe agotado. Y añade: "Brett parece buen tipo… pero está a punto de ser devorado por el huracán JLo".

La historia de amor entre Affleck y Lopez fue, sin duda, uno de los grandes capítulos románticos de esta era pop: reencuentro en 2021, boda soñada, alfombras rojas, y un 2024 que cerró la historia con un divorcio sin final feliz. Desde entonces, él se refugia en la calma, en su trabajo, y en la ironía amarga de quien ha amado y ha salido magullado.

Mientras tanto, Jennifer, a sus 55, parece haber reencontrado el entusiasmo amoroso, y se deja ver sonriente junto a Goldstein, actor, guionista y comediante con aire de nuevo capítulo. Pero a juzgar por las palabras de Ben, ese capítulo podría venir con letra pequeña.

Así que sí: JLo está ilusionada, Brett encantado, y Ben... Ben observa, lanza dardos envenenados y parece disfrutar del espectáculo desde la primera fila.