El proyecto de Fabiola Martínez con el que compite con Bertín Osborne

Fabiola Martínez es una mujer todoterreno que compagina varios proyectos importantes, empezando por la fundación con la que ayuda a familias con niños que cuentan con alguna discapacidad o diversidad funcional. Aun así, la venezolana se dio a conocer en nuestro país solo por su relación con Bertín Osborne, aunque desde que se separaron a principios del año pasado ha puesto todos sus esfuerzos en hacerse un nombre más allá del célebre presentador.

“Cuando me miraba en el espejo me veía triste, no era yo, me estaba traicionando a mí misma, dejé de pensar en mis planes, en mi crecimiento, en formarme, en hacer proyectos que no fueran comunes. Perdí un poco mi identidad, solo era la ‘mujer de’, todos los proyectos que iniciaba tenían que ver con él”, se quejó Fabiola Martínez en su primera entrevista en “Sábado Deluxe” tras la ruptura.

Más de un año después, Fabiola Martínez por fin cuenta con un proyecto propio que la ayudará a afianzarse en los medios sin la intervención de Bertín Osborne. Según ha adelantado el portal “Yotele”, la venezolana se incorporará al equipo de colaboradores de “Y ahora Sonsoles”, el nuevo programa de Antena 3 con el que la cadena recupera los directos en la franja de la tarde.

Fabiola Martínez FOTO: AECC

De este modo, Fabiola Martínez competirá, aunque no de forma directa, con Bertín Osborne, que presenta “Mi casa es la tuya” en Telecinco, la principal rival de Antena 3.

No se trata de la primera vez que la modelo se pone al frente de las cámaras. Con anterioridad ya presentó un programa en Telemadrid, y, además, ha colaborado en diferentes programas. También intervino en “Mi casa es la tuya”, incluso después de anunciarse su divorcio de Bertín Osborne. Ella, junto a sus hijos y algunas de las hijas del presentador, le dieron una emotiva sorpresa por Navidad.