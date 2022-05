Fabiola Martínez romper a llorar al confesar su mayor frustración sobre su hijo Kike

Ayer por la noche aterrizó en la parrilla televisiva de Cuatro ‘Los miedos de’, un programa en el que un grupo de famosos se enfrentarán a sus mayores miedos para superarlos. Junto a Loles León, que confesó su temor a las alturas, y otros rostros conocidos, Fabiola Martínez se estrenó en este nuevo formato. La ex Bertín Osborne siente pánico a las aguas profundas, un sentimiento que la ha limitado en varios aspectos de su vida, pero lo que peor lleva es que también ha repercutido en su hijo Kike. El joven padece una enfermedad de nacimiento, y los médicos le recomendaron una terapia que su madre no pudo aprobar por su pavor.

“Lo que más me ha machacado durante bastante tiempo es el no poder hacer con Kike una terapia con delfines que nos han ofrecido. Para mí eso fue muy frustrante. Por mi hijo haría lo que fuera, pero mi límite es el agua. Me daba mucha rabia no poder acompañarle en esa terapia por mis miedos”, señaló, entre lágrimas, Fabiola Martínez, que intentó superar su miedo en el programa mediante la hipnosis.

Al parecer, el origen de su miedo se encuentra en una experiencia traumática que vivió cuando tenía solo 10 años. Una amiga suya se hundió en una piscina, y cuando intentó rescatarla, sintió como el agua también la arrastraba a ella hasta el fondo. Conocido el foco de su mayor temor, la terapia del programa consistió en llevarla a bucear con leones marinos en un tanque de 20 metros de profundidad. “No lo puedo controlar. Me da la sensación de que me voy a hundir y no lo puedo evitar”, se quejaba una Fabiola Martínez que se mostró algo reticente a aceptar el reto.

Sin embargo, finalmente logró superar su miedo y celebró haber llevado a cabo la terapia: “Ha sido una experiencia maravillosa, me siento muy relajada, me lo dedico a mí misma”. Ahora está por ver si Fabiola Martínez se siente decidida a acompañar a su hijo Kike a esa terapia con delfines que, según los médicos, podría venirle muy bien en su enfermedad. El pequeño tiene problemas de movilidad, aunque sus padres han celebrado en varias ocasiones que ha mejorado mucho en los últimos años.