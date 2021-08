Fabiola Martínez se sincera en Telecinco y cuenta toda la verdad sobre su ruptura con Bertín Osborne

Egos TV

Renovada

Fabiola Martínez ha sido la invitada sorpresa del ‘Deluxe’ en la noche de este viernes. La venezolana ha concedido su primera entrevista en televisión tras su separación con Bertín Osborne, y ha contado con todo lujo de detalles los motivos que le han llevado a separarse del artista después de veinte años de amor y dos hijos en común, Kike y Carlos.

Fabiola Martínez desvela los verdaderos motivos de su separación

“Queridos amigos, como supongo que ya sabéis, Fabiola y yo nos hemos separado hace poco tiempo. No hay un motivo concreto, sino problemas de convivencia. No hay, no ha habido terceras personas que nos hayan motivado a tomar esta decisión y si la dificultad de convivir con nuestras distintas personalidades”. Con estas palabras el presentador anunciaba públicamente su separación el pasado mes de enero.

Fabiola ha confesado que, a pesar de que no hayan existido terceras personas en su matrimonio, durante la última etapa acabó por olvidarse de ella misma para poner como prioridad a su marido: “Dejé de pensar en mis planes, en mi crecimiento, en formarme, en hacer proyectos que no fueran comunes. Eso es un problema mío. Él nunca me obligó a nada, siempre me ha apoyado en cualquier iniciativa que tenía. Ir a remolque de la vida de otra persona para alguien como yo no ha sido fácil”, ha deslizado la protagonista en el plató de Telecinco.

Fabiola Martínez en 'Viernes Deluxe'

La empresaria ha hecho un balance sobre los motivos que le llevaron a tomar la decisión de romper con su matrimonio: “No me di cuenta de que no estaba igual en un momento concreto, es un proceso, sabes que ya no sientes lo mismo pero te auto convences en lugar de tomar decisiones, por los niños y por la familia. Cuando me miraba en el espejo me veía triste, no era yo, me estaba traicionando a mí misma, dejé de pensar en mis planes, en mi crecimiento, en formarme, en hacer proyectos que no fueran comunes. Perdí un poco mi identidad, solo era la ‘mujer de’, todos los proyectos que iniciaba tenían que ver con él”, ha asegurado.