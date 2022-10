Lolita Flores sufre un percance doméstico y se fractura un dedo: “Lloraba de dolor”

Lolita Flores no se encuentra viviendo uno de sus mejores momentos a nivel personal, y es que al reciente fallecimiento de dos amigos de la artista se suma ahora un percance doméstico que sufrió la semana pasada y por el que se ha fracturado el dedo corazón de la mano derecha.

Con una fotografía mostrando el dedo vendado, Lolita ha anunciado la noticia a sus seguidores de Instagram: “Este dedo es mío, sí pero rota la primera falange, no le estoy haciendo ‘La Peineta’ a nadie. Quise poner una garrafa de agua de 20 kilos en su aparato y se cayó en mi dedo corazón de la mano derecha, en fin, eso fue el viernes pasado”.

“Gracias al hospital San Rafael y al doctor Damián Hernández Yance por curarme el dedo y mimarme, que lloraba de dolor, yo lloraba, y por curarme tan divinamente. Tengo, además, 4 puntos de sutura porque no solo fueron los 20 kilos, me rajé el dedo; en fin, pero aquí estoy viniendo en él AVE de la segunda grabación de ‘Tu Cara Me Suena’”, cuenta en dicha red social. “Estoy bien, no preocuparse, y si alguien se alegrase de mi mal, pues ya tiene ‘La Peineta’ puesta. Mes de grandes pérdidas de amigos y dedo roto, pero que todo mal se quede en mi dedo”, sentencia.

De esta manera la artista ha querido aclarar cómo se encuentra tras este accidente doméstico. Un post que se ha llenado de mensajes de ánimo de compañeros y amigos de profesión como Nuria Roca, Melanie Olivares o Bibiana Fernández, entre otros muchos.