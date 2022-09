El “aquí te pillo, aquí te mato” de Lolita en el mundo del sexo

Que Lolita hable de sexo es tan extraño que ya de por sí es una noticia inesperada. Poco o nada se sabe de las relaciones sentimentales de la artista en los últimos años. Y bien que se encarga ella de ocultarlas.

Pero resulta que ahora nos enteramos de que la hija de Lola Flores tuvo un rollete hace un año con un hombre anónimo, con el que compartió cama y caricias… aunque fue algo esporádico.

Lolita con sus hijos Elena y Guillermo FOTO: Instagram .

Ella misma lo explica en una conversación con la presentadora Toñi Moreno: “Hace un año hice por última vez el amor, pero fue un aquí te pilló, aquí te mato, y si te he visto no me acuerdo. Ahora no tengo amor y no lo quiero, porque cuando se ama de verdad también se sufre. Tengo suficiente con mis nietos, mis hijos, mi trabajo, y si me tiene que llegar que sea por derecho, y que sea alguien que me quiera y me respete, y me dé el lugar que como mujer me merezco”.

A sus sesenta y cuatro año, Lolita presume de tener un cuerpo espectacular, como demostró en sus recientes vacaciones playeras en agosto. Sus imágenes con un biquini blanco levantaron todo tipo de comentarios positivos.