La polémica confesión de Lolita sobre las drogas: “La cocaína la hemos probado todos, y porros también”

Anoche Lolita Flores y su hijo, Guillermo Furiase protagonizaron uno de los programas de ‘Planeta Calleja’ más polémicos en su viaje a la isla de Madeira. Una entrevista muy sincera y personal en la que la hija y nieto de Lola Flores desvelaron su orientación política: “No sé si soy de derechas o de izquierdas, hay cosas de las dos que me gustan. No me gustan las etiquetas”, opinaba la cantante.

También confesaron cuál es su relación con las drogas. Jesús Calleja hizo especial hincapié en este tema, dados los antecedentes familiares, ya que recordemos que Antonio Flores murió de sobredosis en 1995. Preguntados sobre si habían probado la cocaína, Lolita Flores respondió con naturalidad: “Sí, eso lo hemos probado todos, y porros también. Lo probó mi madre, que ya está muerta hace 26 años, no lo vamos a probar nosotros”.

Pero el presentador no quedó satisfecho con la respuesta e insistió. A lo que Guillermo Furiase confesó que no había consumido “Heroína en la vida”.

“La cocaína la pruebas porque vas a una fiesta y te invitan. Pero no tienes el azúcar, la sal y la cocaína en la cocina. Eso es en las películas de narcos”, bromeaba Lolita zanjando así las dudas del presentador del programa sobre si seguían consumo esta sustancia o se trataba de algo puntual.